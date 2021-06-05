本日日本：EVA聯乘車站便當　初號機色益子燒勁吸引

被動畫迷期待已久、現於日本上畫中的《新世紀福音戰士新劇場版:│▌》，票房已突破86.1億日圓（約HK$6.1億），可見備受當地觀眾追捧！擁有如此厲害的勢頭，最近的相關聯乘產品亦一浪接一浪，其中專門生產人氣車站便當「峠の釜めし」的荻野屋，即日起至7月18日正推出「峠の釜めしEVANGELION初號機Ver.」。話說早於1958年在信越本線橫川站發售的車站便當「峠の釜めし」，其一大特色係採用了櫪木縣益子町所生產的陶器益子燒作容器，加上便當採用了越光米配搭秘製醬汁炮製的雞肉、椎茸及栗子等多種食材，60多年來一直備受愛戴。今次的聯乘出品除了包裝紙上印有初號機的圖案，更特別係盛載用的益子燒會改為初號機配色，既搶眼又夠特別。而且「峠の釜めし」的益子燒真的可用來煲製釜飯，不少日本網民更創作多款相關食譜，可謂既美觀又富實用性。現可於荻野屋多間分店購買，數量有限，每人限買兩個，每個售1,500日圓（約HK$107）。