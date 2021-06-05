3D畫師示範　繪圖新貴更勝大牌？

繪圖板市場一直由一家獨大，令專業用戶選擇不多，新抵港的Xencelabs Pen Tablet Medium為大家提供多一個選擇。來自美國的它定位為中型繪圖板，專業3D畫師 Akin Vong試用一周後表示︰「其實我用開Wacom，開頭我都會期望它追到Wacom，但使用發覺它是目標不止於此，而是要超越它。首先拎上手發覺造工好靚，畀到畫畫的人一種高級奢侈品的感覺，而且8mm彎曲設計符合人體工學，枕手畫得好舒服！」

此繪圖板的繪圖區大小為320x232.5，比例16:9，落筆面積相當大。隨板附有兩支不同直徑的無源數位筆，Akin對此謂︰「大嗰支手大的人用較舒服，女仔或手細的人用幼嗰支筆會方便些。大筆仲有3個功能鍵，可自訂為Mouse的左中右按鍵，方便我畫3D圖時叫出不同Command。」特別一提，兩支筆均支援8,192級壓力感應及傾斜功能，Akin指敏感度很高，落筆甚至比以前用開的型號更流暢細緻。

有別於傳統繪圖板，Xencelabs Pen Tablet Medium套裝版特設一個Quick Key遙控器，為每個軟件提供5組8鍵，最多40個自訂快捷鍵組合。「呢個遙控器有齊Option、Shift同Ctrl掣，又可以Redo、Undo，最正是經轉盤調節到筆刷大細、旋轉畫面，甚至畀我係《Premiere》內逐格畫面移位，剪接時好好用。」

最後問到改善之處，Akin表示它的尺寸跟一部電腦差不多，拎出街用稍為重了些。另外藍牙偶有接觸不良，但插線落電腦則無問題，「始終塊板太新，相信日後更新韌體，問題就會改善。」