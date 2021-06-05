寫歌怕會紅！陳蕾喊足4個鐘：好迷失

廣州出世成長的唱作女歌手陳蕾於「叱咤頒獎禮」摘下「唱作人銅獎」外，還首度殺入女歌手三甲贏得「叱咤女歌手銀獎」。她日前接受電台節目訪問時，談曾獲華納及福山雅治、ONE OK ROCK等日本知名藝人所屬的日本經理人公司「Amuse」青睞。

她說：「亞視之後，華納跟Amuse找我，我太喜歡ONE OK ROCK，冇傾條件就『𦧲飯應』。佢哋月薪我，又幫我喺香港租屋，但要我形象上要扮文青外，我每次作嘅歌都冇被接納，仲要求我模仿某歌手嘅流行作品，係一次又一次感到好失敗。」

又說到某天，唱片公司老闆聯絡她，稱為她爭取到作品成為台灣某偶像劇的片尾曲，當時她只是想：「『首歌紅咗點算？』我即日返公司傾咗4個鐘，幾乎喊足4個鐘，覺得好迷失好唔鍾意自己，最後佢哋放我走。」

之後，她跟樂隊Mr.樂隊成員MJ及Tom組成獨立音樂品牌「自由意志」，但推出一張專輯《1029》後，股東因經濟問題拆夥，導致她跌進人生最低谷：「嗰時冇怪任何人，人哋都要考慮生活，咁多人離開我，令我反省我係咪太執着、太計較、太自私？嗰時想返廣州就算，因為香港冇倚靠，孤獨感令我不想再留在香港！」更坦言當時沒錢交租，慶幸得鄧小巧「平租收留」一起分租元朗村屋，更窮到連30蚊的「狗仔粉」也不捨得食，多得Tom的太太作東，現在她可以買狗仔粉再加個大雜燴，感覺很幸福。