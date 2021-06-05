介意被屈做小三　張惠雅千字文反擊自認EQ差

前HotCha成員張惠雅（Regen），日前在社交網上載了一張面部長滿瘡，和腳部布滿啡斑的照片，又指體重跌至90磅，身體狀況嚴重出現問題，因而再備受關注。

有網民翻她舊帳，重提當年有傳她介入老闆薛世恒與藝人陳法拉的婚姻關係，亦扯到當年HotCha解散與她有直接關係。受到海量的衝擊，Regen透過社交平撰寫千字文還擊，直言自己EQ差，表示：「每一次，每一次啲人都要屈我係小三，我真係介意，曾經對我傷害過嘅人我都係唔會忘記佢哋，誣衊我放假新聞、逼我影假新聞相、逼我做拆散HotCha嘅罪人，一條又一條嘅罪名放喺我背上！嗰啲背後捅我刀嘲笑我，又同你好似好好朋友，依家嘅我都會學識斷捨離。」

對於被指有不良嗜好，她表示有不良嗜好便不會只是爛腳：「有時候娛樂圈嘅世界，就係要啲juicy啲字眼，將佢放大，咁大個人可唔可以分析吓，你哋世界可唔可以唔好淨係得攻擊同埋judgement，坐喺度亂打幾句覺得自己好有道理，呢個世界滅亡都係因為我哋呢班人類， 自大、虛假、破壞、自私！」

Regen直斥討論區人士對她過往的誣衊，令到一個未做過小三、討厭小三的人，成為了一個被全世界公認為小三的人，她表示：「淨係識得揸住一張相話咗我咁多年，咁叻嘅查個真相出嚟啦！查到真相邊一個當時屈我嘅，畀返啲獎勵金又得，要一啲酬勞又得，橫掂我畀人屈咗咁多年都好想搵到真相！」

Regen又告誡：「唔好踩人哋嘅夢想，踐踏人哋建立嘅嘢，因為咁樣你永遠都係只係喺最低層，畀呢個世界慢慢侵蝕你，直到下一世再下一世再下一世，呢啲嘢都係令到發癲嘅原因，我依家都仲係要食緊藥㗎，記仇嘅我要試下瞓啦 早唞。」