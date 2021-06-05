逾百粉絲打氣　姜濤瘦晒開騷冇笑容

MIRROR成員「人氣王」姜濤及隊友Ian（陳卓賢）、李幸倪（Gin Lee）、林二汶、林家謙及Serrini，這幾位於《Chill Club推介榜年度推介20/21》頒獎禮年度男女歌手的金銀銅得主，今晚（5日）在麥花臣場館舉行演唱會。騷前姜濤和Ian的粉絲各自為自己偶像打氣，其中約30名Ian粉絲在場外舉燈牌，幫本月9日生日的Ian預祝生日，而姜濤更獲過百粉絲舉牌大叫支持。演唱會獲藝人駱振偉、ViuTV高層魯庭暉到場支持，在禁聚令下，場內坐了1,100個觀眾。

演唱會在8時20分開騷，由女歌手金獎得主二汶打頭陣演出，獻唱《最後的信仰》、《驚人》等3首曲，氣氛熱烈，她唱完跟大家打招呼，表示：「今次係《Chill Club》第1次喺外面錄影，但今次有現場觀眾，大家畀啲麥花臣聲嚟聽吓，又畀啲紅館聲聽吓！」大家即不停歡呼！之後姜濤、Ian及林家謙唱《The Best is Yet To Come》，3人以官仔骨骨造型上陣，其中日前曾發「厭世文」放負的姜濤以全黑上陣，消瘦的他沒甚笑容。

之後留下Ian獨唱3曲，他解釋剛才3人合唱的歌是希望做得愈來愈好：「企上台，大家都覺得大家係心目中嘅男歌手，嚟緊會有好多有才華嘅歌手，所以做嘅嘢唔會最好，只有更好。」接着他與Serrini合唱《致姍姍來遲的你》，2人像情侶般手拖手轉圈，又互讚對方靚，期間身穿高衩貼身裙的Serrini擔心走光，不時望住個衩。