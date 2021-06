逾百粉絲打氣　姜濤瘦晒開騷冇笑容

MIRROR成員「人氣王」姜濤及隊友Ian(陳卓賢)、李幸倪(Gin Lee)、林二汶、林家謙及Serrini,這幾位於《Chill Club推介榜年度推介20/21》頒獎禮年度男女歌手的金銀銅得主,今晚(5日)在麥花臣場館舉行演唱會。騷前姜濤和Ian的粉絲各自為自己偶像打氣,其中約30名Ian粉絲在場外舉燈牌,幫本月9日生日的Ian預祝生日,而姜濤更獲過百粉絲舉牌大叫支持。演唱會獲藝人駱振偉、ViuTV高層魯庭暉到場支持,在禁聚令下,場內坐了1,100個觀眾。

演唱會在8時20分開騷,由女歌手金獎得主二汶打頭陣演出,獻唱《最後的信仰》、《驚人》等3首曲,氣氛熱烈,她唱完跟大家打招呼,表示:「今次係《Chill Club》第1次喺外面錄影,但今次有現場觀眾,大家畀啲麥花臣聲嚟聽吓,又畀啲紅館聲聽吓!」大家即不停歡呼!之後姜濤、Ian及林家謙唱《The Best is Yet To Come》,3人以官仔骨骨造型上陣,其中日前曾發「厭世文」放負的姜濤以全黑上陣,消瘦的他沒甚笑容。

之後留下Ian獨唱3曲,他解釋剛才3人合唱的歌是希望做得愈來愈好:「企上台,大家都覺得大家係心目中嘅男歌手,嚟緊會有好多有才華嘅歌手,所以做嘅嘢唔會最好,只有更好。」接着他與Serrini合唱《致姍姍來遲的你》,2人像情侶般手拖手轉圈,又互讚對方靚,期間身穿高衩貼身裙的Serrini擔心走光,不時望住個衩。