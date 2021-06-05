曾試生酮減肥法！孫慧雪食出商機　甜品充滿愛

對甜品情有獨鍾的藝人孫慧雪（阿雪），將推出一系列自家品牌「Yava」甜品，頭炮投資了6位數字，與好友Olivia花了大半年時間研發生酮松露朱古力，並於下周一（7日）在尖沙咀擺Pop-Up Store。日前二人接受東網訪問，原來阿雪對Olivia弗到漏的身形羨慕非常，曾嘗試生酮減肥法，花了一個月減掉10多磅，雖然整個人細了1個碼，但換來面部凹陷憔悴、情緒低落，及後在Olivia游說下，嘗試合作生產生酮朱古力。

從挑選材料至選擇包裝形式，阿雪也跟到足：「本身勁鍾意食朱古力，特別揀咗冇糖冇奶嘅黑朱古力，所以糖尿病嘅人都可以食得。（老公點支持你？）錢銀上就冇，但每次試食好緊張，仲叫晒朋友幫手試添。其實呢個品牌名靈感來自個仔，因為佢好鍾意首歌叫『Lava』，係代表愛，所以呢個名係我代表我對個仔嘅愛。」

懵盛盛鬧出笑話

阿雪自爆當初製作朱古力時鬧出笑話：「我以為松露朱古力真係要落松露，原來只係個質感，不過唔排除遲啲真係推出有松露餡嘅朱古力，要睇今次反應點先。（嚟緊會出咩產品？）應該會出其他味道，同埋之後都會出曲奇餅。」