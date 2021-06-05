【真空着西裝？】姜濤嫌自己唔夠瘦：我要再瘦啲！

MIRROR成員「人氣王」姜濤及隊友Ian（陳卓賢）今晚（5日）於麥花臣場館舉行音樂會，是姜濤網晒「厭世文」後首次公開現身。騷後姜濤受訪時，對於在社交網「放負」，情況令人擔心，問到他現在狀況如何？他說：「OK呀，之前放咗一星期嘅假，都係瞓吓覺休息吓，同埋打咗疫苗，因為遲啲會到外地工作，自己都好驚打針，都好耐冇打針，為咗屋企人着想，都係要打喇！」

講到他在台上表演時氣喘兼表現緊張，他說：「係有啲緊張，出場前仲叫人摸我心口，所以真係跳得好快。」他更說有一段長時間沒有現身公開活動，又說希望下次可以做好一點。對於表演時以西裝上陣並露出心口，問到是否真空上陣，他即怕醜地說：「都有嘅（打底）。（瘦咗就玩真空？）未試過咁着，下次着番樽領！（依家好瘦喎，係咪要肥番啲呀？）唔係呀，要再瘦啲！」

另外，本月9日生日的Ian，獲現場不少粉絲祝他生日快樂，他非常感激粉絲並說：「今年都係開工過生日。（粉絲登廣告？）太忙未有親眼見到，但上網都睇咗，好多謝佢哋。（同女朋友盧慧敏（Amy）慶祝？）冇咩特別，簡單食餐飯，之後會同屋企人食飯。」身旁的姜濤笑言未想到送甚麼禮物給Ian，Ian即說：「今年未諗到，留番下年啦！」

講到Ian與Serrini手拖手合唱，Serrini更大讚他可愛，他笑言：「佢都好可愛，我都有問花姐可唔可以手拖手，呢個動作都係即興。」記者笑言下次叫Serrini拖姜濤，姜濤即說：「得！（咁摸心口呢？）吓？！」場面搞笑。