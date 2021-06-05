遇狐狸精點算？Cheronna何雁詩講錢冇偈傾

要做好姊妹，一係三觀一致，志趣相投，一係一凹一凸，互補長短。歌手何雁詩、吳嘉禧（Cheronna）Friend到合組閨蜜團，果然對人對事的睇法多數一致，唯獨理財觀念就南轅北轍。講到狐狸精，何雁詩連想像也不敢，免得自尋煩惱；吳嘉禧就覺得無計可施，男人既已變心，打走幾多個狐狸精都無補於事。

姊妹篇點都撐

要是在街頭遇見好姊妹的另一半「出軌」，她們會向姊妹告密，還是隱忍不發呢？

何雁詩：「唔講就一定唔得，我反而會同佢另一半講先：『一係你同佢講，一係我講。』我覺得一段關係最好就係佢自己搞掂，即使大家好好朋友，牽涉入去件事就好複雜。」

吳嘉禧：「我一定話畀姊妹聽，因為唔想佢畀人呃，我仲會去跟蹤影低晒證據，然後直接喺個男仔面前出現，擺明我知，我唔會姑息養奸，要畀佢知道你做啲對我朋友唔住嘅嘢。不過我知自己性格衝動，會先同賴慰玲分析再決定點做。」

家庭篇獨生女

何雁詩與吳嘉禧同是獨生女，前者是父母的掌上明珠，她坦言不懂得與其他人相處，加上讀書時被同學仔排斥，令她覺得好需要安全感；後者成長於單親家庭，自小習慣獨處，對父母的依戀自是不言而喻，尤其視母親為避風港。

何雁詩：「好細個已經諗，如果將來爸爸媽媽走咗，我諗我會崩潰，唔知點樣繼續活落去。媽咪知道我對生離死別處理得好差，非常擔心，所以經常同我講：『爸爸媽媽唔喺度，你仲有好多朋友可依靠。』所以將來如果有小朋友，我都會生兩個，等佢哋可以互相依靠。」

吳嘉禧：「我好鍾意黐住媽咪，如果唔開心或有咩事，有媽咪喺度就OK，我有諗過如果將來媽咪過身，火化嗰刻我跟住跳落去。我細個好渴望有個哥哥，我都係咁樣同媽咪講，當然係冇可能。」

財政篇貧與富

既是閨蜜，好多事情的睇法都很相似，不過始終是兩個獨立個體，總不可能完全一致，尤其在管理金錢的觀念，更是截然不同。

何雁詩：「我係鍾意使錢，佢係鍾意儲蓄，我喺工作上好豁達特別豪爽，對食都好捨得，因為我好為食，對食好有要求，我覺得住細啲冇所謂，但食一定要正，佢就價錢為先。」

吳嘉禧：「我係好慳，平時好少打扮好少買衫，着得舒服，有贊助咪着，有人講過銀包耐不耐要換，我覺得未爛點解要換？唔係趕時間嘅，我盡量搭公共交通工具，因為咁我記得好多巴士路線對食我都有要求，但唔希望貴囉！我屋企唔算有錢，又唔係窮，但好多嘢要睇住使，因為屋企人靠我養，如果有錢梗係使錢啦，我冇錢啫。」

愛情篇第三者

縱使沒有兄弟姊妹，阿詩慶幸現有老公鄭俊弘可以依賴，然而世事難料，講到「狐狸精」的問題，她是想也不敢想。而在情路傷過痛過的吳嘉禧，則會選擇徹底割席。

何雁詩：「我真係冇遇過，好難去想像，更加唔想去想像，依家幾好，唔想擺啲雜念喺腦入面。我覺得一段關係信任係好重要，如果真係有呢樣嘢，我諗最多喺SIXTERS個Group度鬧吓，實質唔會敢做啲咩。我曾經同陳瀅講過一段情史，佢聽完好嬲嗰個男仔，佢成日話攞屋企啲臭蛋掟佢架車。」

吳嘉禧：「如果另一半已經舂咗個頭埋去，點對付都冇用，佢個心都唔喺度，都唔當你係一回事，打得走幾多個狐狸精？以我嘅經驗，我會選擇放棄，最多會喺姊妹群組一齊去批判宣洩，同埋Unfollow或者Block咗另一半。我成日同人講，唔想自己辛苦，就唔好再睇佢嘅嘢，因為唔想提番自己唔開心嘅嘢，盡量避開。」

場地：Fb eat all day