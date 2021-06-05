自演自監！洪永城為新劇唔錫身　半空撻落地

洪永城日前偕C君及新人倪嘉雯為新劇開工，兼任監製的他甚為緊張，在現場打點一切外，事前還與女主角傅嘉莉找好打之人羅浩銘狂操武打動作，務求「打、演」皆精！

洪永城與C君任監製兼演出的myTV SUPER原創劇《凶宅清潔師》日前秘密開工，在銅鑼灣一幢舊式大廈取景，原來女主角除了傅嘉莉外，還有《Think Big天地》女神倪嘉雯，當日她一身學生妹造型，清純又可愛！

搵羅浩銘特訓

首任監製的洪永城除了要兼顧演戲外，還要在侷促場地行來行去，打點一切，搞到大汗疊小汗；而C君則要穿上西裝褸，睇見都熱！2人受訪時表示拍攝尚算順利，又大讚倪嘉雯表現好，問到開工至今有否遇到詭異事？C君打趣說：「有呀！啲攝影機會無端端自己Roll機，又試過有啲嘢跟咗工作人員返屋企咁啦！」明顯冇句真！洪永城則正經地說：「套劇有唔少打鬥場面，我哋特登請武術指導羅浩銘訓練，好彩之前打過吓，叫應付到。」

而羅浩銘受訪時，大讚洪永城非常捱得：「佢喺劇入面成日要捱打，好多好難或者好危險嘅動作，佢都願意嘗試，吊威吔由高處撻落地嘅鏡頭，好易整親，佢都親身去做。除咗佢，傅嘉莉都要打，佢之前已經跟過我學武打，佢好聰明，學嘢一點就明。」

此外，傅嘉莉近日在社交網自爆，因父親的健康問題而

備受壓力，體重急跌至不足100磅兼生濕疹。她受訪時叫大家不用擔心，現時連踩兩劇仍應付自如，不用休息。