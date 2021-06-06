【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月廿六乙酉水平日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：理髮、掃舍、飾牆

忌：栽種、詞訟、鑽孔

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：5、6、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

財運稍遜，投資的時機未成熟，勿急於出手。

金牛

對金錢的嗅覺敏感，很有機會獲得意外之財。

雙子

己所不欲勿施於人，自私的行為易惹人討厭。

巨蟹

精力旺盛，易獲得貴人幫助，處事井井有條。

獅子

主動聯繫客戶，待人慷慨一點，財運不請自來。

處女

受貪念影響，賭博易因輸贏問題而發生口角。

天秤

短期投資較易獲利，不妨上網搜索理財貼士。

天蠍

高風險投資有可能賺少賠多，貪婪是罪魁禍首。

人馬

求財要多留意時勢，不是十拿九穩就別投資。

山羊

易跟另一半鬧分歧，運用智慧有助化解紛爭！

水瓶

跟異性交往要慎重，避免因被騙而受到傷害。

雙魚

單身者宜作淡雅打扮，有助吸引異性的目光。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）豬 人緣差

鼠

熱情投入工作，表現受到公司肯定，羨煞旁人。

牛

獲財神眷顧，偏財運強，投資股票易有斬獲。

虎

言者無心，聽者有意。謹記話到口邊留半句。

兔

是日沖煞，處事要留意細節，提防小事化大。

龍

貴人運強，工作順利，可為荷包帶來一筆進帳。

蛇

吉星拱照，心情大好，不管做甚麼都充滿力量。

馬

理財不乏靈感，是時候檢討及重整投資計劃。

羊

整體運勢上升，處於膠着的事情終於出現轉機。

猴

執行力強，但處事要聽意見，切忌獨斷獨行。

雞

桃花旺，用心經營感情關係，可享受美好一天。

狗

財運欠佳，易因意外而破財，建議收斂脾氣。

豬

情緒起伏不定，宜避免與人接觸，遠離是非。

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

男忌孤辰 女忌寡宿

有些女士天生麗質，也有些男士一表人才，但性情怪異、性格孤獨，較難與人溝通，將自己封閉，不喜歡受人管束，亦不太喜歡外出，現代人稱為宅男宅女。

在紫微斗數命宮中有孤辰星，性格就會有這個效應。孤辰星在命宮，六親緣薄，此星更不利落在父母宮，較易與父親無緣，男命尤甚，易有分離之事。個人常有特別癖好，例如喜歡復古懷舊等物件。個人不大喜歡群體生活，人際圈子窄，有時還會拒人於千里。也因為這種性格，若夫妻宮的星曜不吉，對於感情婚姻方面不利。

女忌寡宿，女性命宮見此星曜，較男命差。此星與母親較易無緣，六親也緣薄。婚姻要看夫妻宮星曜，星曜不吉易有變化、不順，甚至離異。個人性格與孤辰星的性格相似，不喜歡嘈吵地方，喜歡平靜，習慣孤單，傾向獨居生活。

兩個星曜特質及性情都是喜歡獨來獨往，孤僻沉靜，令人難明其心理，反映異性緣薄，易有單身主義傾向，在命宮或夫妻宮如有此兩星，不利婚姻感情，與六親有孤寡分離之象。

但孤辰星及寡宿星也有優點，個人清高，無害人之心，不喜歡與人鬥爭。這種獨特性格，可以是學習術數之星，或為修行之人，以減低孤剋效應。