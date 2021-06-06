公主癌大S唔易湊　汪小菲「抗癌」10年實錄

撒嬌女人最好命，但對於單方面豪氣宣布離婚的台灣女星徐熙媛（大S）來說，完全絕對不適用。大S和汪小菲由拍拖至結婚全程處於上風，面對大S這位「虎妻」，10年來汪小菲不單「甘拜下風」，面對太太的「公主癌」全天候跨地域的復發，照單全收。百忍成金，汪小菲在「抗癌路」上一路走來，披荊斬棘，風雨不改的深愛對方，畏妻成狂，相信是除了前世欠落之外，要說他是絕世好丈夫，的確未有誇張，難怪網友們封他為「中國好丈夫」！

‧去廁所要單聲！

2018年大S和汪小菲拍內地節目《幸福三重奏》時，期間汪小菲去廁所，但大S竟埋怨：「為甚麼一聲不響丟下我？」

‧刷存在感

大S在節目中不單多次問汪小菲：「你是不是覺得我不賢慧？」，又質問他有否暗戀小S徐熙娣外，又多次反問他：「你有沒有後悔娶我？」

‧生日唔准提！

原來大S向來不喜歡親朋高調替她慶祝生日，因為她不想記起自己的年齡。早年汪小菲不知就裏，高調的為大S舉行生日會，出席的親朋全部「食花生」看看大S有何反應。大S曾說當時也知道大家怕她生氣，所以無奈接受老公的安排。直至去年，汪小菲竟然「犯禁」公開發文向大S送生日祝福，他說：「整整10年了！雖然你不喜歡，因為10年了，我一定要說：生日快樂！」不少網友笑言要為他集氣，希望不會有家暴！

‧剝蝦代表愛

大S說母親教她：「吃蝦，一定要男人幫你剝！」認為這才是另一半寵愛自己的真正表現，「剝蝦論」雖然令網民震驚，但汪小菲卻十分淡定，乖乖照做！

一個願打，一個願捱，汪小菲把大S捧到上天，皆因他愛家心切，加上早年見大S為生幼子爭點送命，自此更加寵愛太太，他直言：「做女人不容易，做媽媽更不易，人生最幸福的事，就是跟我老婆結婚。」開口埋口都是太太，因他小時已要獨立生活，加上父母離異，令他一直渴望有個家。其實霸氣十足的大S，間中都會出冧招作為「回饋」。有次身在北京的汪小菲發高燒，只說了一句：「老婆，我想吃水餃！」大S立刻訂機票由台灣飛去北京並親自製作水餃，重點是，她從無包過水餃，難怪汪小菲冧到震！