1屋7家傭先後離職　蔡一鳳：絕對係玩嘢

前亞視高層盛品儒的太太、名媛蔡一鳳（Michelle）去年疑遭外傭偷竊價值10萬的寶石戒指，之後連串官司令她疲於奔命。但她透露上月至今，家中發生不少事端，原本一屋共有7名家傭，日前4名家傭報警並向菲律賓領事求助，更集體辭職，連同上月先後離職的3名家傭，最高峰的一屋7名家傭即時變零。

日前她去信勞工處反映僱主心聲，文中透露早前司機發生車禍，要用10萬元維修座駕，最令她心痛的是，家中龍鳳胎早前疑喝下變質牛奶致嘔吐，另一次BB更吐出逾30塊未剪碎的肉塊，因消化不良共嘔了8次。

龍鳳胎暫託奶奶照顧

Michelle指3名家傭上月先後離職，其餘4名家傭更驚動警方：「本月3日，我和家人都不在家，當中3名家傭在家報警，向警方提出要集體辭職及要求警察檢查她們的行李，最後不了了之。到本月4日，今次4名家傭又趁我全家不在的時候，再報警及向菲律賓領事和中介求助，要求集體辭職及離開，絕對係玩嘢。」

她指龍鳳胎只有2歲8個月，平日要人接送上學及餵餐，而兩夫婦事務繁忙，會議眾多，故家傭集體辭職對其家庭帶來嚴重影響及精神創傷，她表示：「依家BB喺奶奶家暫住，方便老人家照顧，已經聘請本地保母，老公話可以嘗試再搵多一位。清潔工作會搵本地鐘點，以後減少用外傭。」