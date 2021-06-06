22年來冇抖過　孔孝真獲封「男神殺手」收視有保證

韓國41歲女星孔孝真出道22年來，曾拍攝多部人氣作品，有「男神殺手」之稱的她曾與Rain、孔劉、張赫、金秀賢、蘇志燮、趙寅成、趙正錫、姜棟元、李善均及姜河那等男神合作，而她20多年來主演的電視劇平均收視都不低於兩位數，是圈中數一數二的「收視女王」。

曾隨父母在澳洲生活的她，因為「亞洲金融風暴」而返韓，她在離開澳洲之前，曾被當地的模特兒公司邀請去試鏡，但她因為對激烈的競爭感到害怕而拒絕，她返韓後對將來感到苦惱，最後決定參加模特兒公司舉行的比賽，開始模特兒生涯，並於1年半後通過電影《女高怪談2》的試鏡。

孔孝真雖然不是典型美女，但她可愛和不造作的魅力就深得觀眾喜愛，出道以來每年都有拍新作品，她於2010年憑與李善均合拍的《意麵情迷》爆紅，2011年就與車勝元合演《最佳愛情》，令她在《MBC演技大賞》及《百想藝術大賞》中勇奪視后殊榮，她之後主演的電視劇《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊》、《製作人們》和《妒忌的化身》同樣得到廣泛好評，前年她與姜河那合演電視劇《山茶花開時》，在劇中飾演單親媽媽，她憑此劇奪得《KBS演技大賞》和《首爾國際電視節》的視后獎座，而《山》劇最高收視達23.8%，是2019年最高收視的KBS迷你劇集，可見她擁有極強的觀眾緣。

她在電影方面的成績同樣出色，2018年她憑《胡蘿蔔小姐》橫掃多個獎項，名導朴贊旭當時大讚孔孝真說：「我一次見到這種演員，好的電影當然都是這樣，總是會令人想繼續看下去，但一般都不是因為演員，但《胡蘿蔔小姐》就是因為孔孝真而想看。」影評人亦大讚孔孝真是「她的演技是令人難以忘懷，值得特別記錄下來。」孔孝真暫時未有接拍新作的消息，未知她下次又會以甚麼角色示人？