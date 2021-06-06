東方日報C1：大S難忍汪小菲　單方面宣布離婚

經常傳婚變的台灣女星徐熙媛（大S）昨日突然宣布正在辦理離婚手續，與汪小菲夫妻關係10年止步！聲稱毫不知情的汪小菲不僅「被離婚」，更想不到是因自己「衰多口」促使大S狠下心腸，成為摧毀這段婚姻的元兇！

44歲台灣女星徐熙媛（大S）與身為「京城四少」之一的內地商人汪小菲，相戀不足50日、見面只得3次就閃婚。結婚10年來他們和一對子女努力譜寫幸福童話，惟大S昨晨親自一手撕破，公開表明與汪小菲夫妻情盡：「離婚手續在辦了。他的言行本人不予置評。」

身邊人撲火：只是氣話

大S決意離婚的消息震驚中港台，最令人摸不着頭腦的，就是汪小菲竟是「被離婚」！對於太太宣稱離婚，他表示：「我不知情！」大S的媽媽亦指女兒只是一時之氣：「她說的是氣話，離甚麼婚？我會勸她，她和小菲都放不下小孩，我會要他們先忍一忍。」大S的經理人則繼續「維穩」：「夫妻倆就是吵了一架，一時的氣話，哪對夫妻不吵架？沒甚麼事。沒有真的辦離婚。」經常與大S傳婆媳不和的汪母張蘭也說：「不是真的，不會離婚的，都是八卦！」

不過，台灣製作人柴智屏卻「唱反調」，她打造的台劇《流星花園》令大S攀上事業高峰，雙方感情要好，她表示昨日向大S求證，對方回覆：「是真的，但我很好，謝謝柴姊關心。」又指汪小菲向她透露仍身在內地，一時之間未能立刻返台，他更直言：「孩子怎麼辦？」可見他面對「被離婚」一事被殺個措手不及！

「台灣女婿」意見多

離婚這場戲碼表面看來只得大S唱獨腳戲，但究竟是甚麼原因令她公開表明要離婚？據知全因汪小菲「衰多口」所致！本在內地與母親張蘭經營餐飲王國的汪小菲，與大S婚後雖然多了「台灣女婿」的身份，但常公開發表對內地和台灣的時事看法，加上他在台灣經營酒店等生意，故其高調及出位的言論令網民十分不滿，認為他說一套做一套，在台灣吸金卻又要批評，長期令大S處於兩難。

直至昨日凌晨，汪小菲對於有台灣確診者飛往廈門竟發文批評：「歷史書裏一定記着這漢奸」，又稱家人在台北未能接種疫苗，直言「太無恥，太低級了」。此番言論即引起網民怒轟，大S再次被推向極度尷尬的位置。

心急搵外母做和事老

據知大S得悉老公的言論後怒不可遏，認為他在疫情嚴峻之時竟「自焚」辣火頭，夫妻因而吵大鑊。加上男方不肯刪除有關發文，有感對方屢勸不改，她一怒之下「自爆」要離婚，當中一句「不予置評」更是箇中玄機。在「分訊」公告前，汪小菲已「知衰」修改文章，包括把「歷史書裏一定記着這漢奸」改為「歷史書裏一定記這一筆」，見大S宣布離婚後，他隨即「補鑊」再發文：「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」但明顯遠水不能救近火，需要身在台北的外母「增援」，昨日大S的座駕被發現由媽媽的台北住所駛出，即被揣測是徐母急晤女兒「撲火」。

大S決意離婚，其實亦非單純汪小菲失言所致，有指去年開始已有婚姻危機，因為汪小菲要打理內地及台灣的生意，加上太太及子女長居台灣，故一直兩地奔波，去年有長達半年時間與妻女相隔，至今年農曆新年才一家團聚，之後他再返回內地，夫妻關係漸淡。

身為寵妻狂的汪小菲為了大S，經歷了3次隔離來換取跟妻兒相聚的寶貴時間，今年3月更親自返台及送上巨型鑽戒慶祝結婚周年，招數多多以求夫妻感情升溫，可惜「本性難移」，觸發大S狠下心腸要離婚！

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