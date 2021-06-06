「唾棄」林家謙！Serrini獲花姐批准拖手　讚姜濤lan可愛

《Chill Club推介榜年度推介20/21》頒獎禮年度男歌手金獎林家謙和女歌手銀獎Serrini，私下十分老友經常互鬥氣，昨晚（５日）完騷後一同受訪，合照時已甚有火花，Serrini一時反白眼，一時又與家謙做心心手勢，名符其實歡喜冤家，但演唱會上2人卻沒有合唱，Serrini直言更想同其他人合唱，大讚姜濤和陳卓賢（Ian）勁可愛，她主動提及與Ian合唱時手拖手，她說：「我想事先聲明，我係問過花姐先拖手嘅，見唔見我掂佢手時好緊張，有啲手汗，最後都掂咗！（姜濤同Ian邊個可愛啲？）2個都咁可愛！（Jer呢？）個個都咁可愛，仲有Anson Lo。」

之後邊笑邊望着家謙：「冇你，唔好意思」。問到會否做Serrini演唱會嘉賓，家謙反問：「你有演唱會咩？會啩！」Serrini「吓」了一聲，反問：「唔會啩？冇乜票喎！希望多啲人嚟我演唱會，都希望家謙盡快有個人演唱會，一睹佢風采。」她表示欣賞他鋼琴王子的風範，希望看他從升降台升起彈着鋼琴。家謙卻自嘲未必有機會，Serrini說待將來他不想唱歌時，會代他唱歌及出碟。

家謙自爆自彈自唱時發生了「大災難」，原來鋼琴降了一個Key，他與樂隊發覺不對路，將成首歌轉Key，唱第二首歌要他立即改彈升半度，他說：「我成個腦諗住轉Key，歌詞又唔記得，好恐怖，未試過咁大件事。（但你好從容？）好抑壓囉，唔想嚇親大家！（識執生可以搞騷？）唔好啦，唔好再有呢啲嘢執，好驚。」他再提到可能會入場睇Serrini的演唱會，Serrini說若請他做嘉賓要好大代價，問到是否要肉償？家謙搶答：「唔會，沾污咗Serrini。」