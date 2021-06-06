【心理測驗】日本爆紅數字占卜　簡而準

日常生活中，每個人都有自己的習慣，而這些習慣更會直接地反映到一個人的性格。其實除了生活以外，大家在戀愛中都會存在一定的慣性，在愛情之中有着自己的角色定位。日本網站流傳一套數字心理占卜，憑直覺選擇一個數字，就可以看出自己的戀愛觀和隱藏個性，測過的網友都話超準！你又要不要來一試呢？

【問題】

請憑直覺，在圖片中「0至9」之間選擇一個阿拉伯數字。

A.0

B.1

C.2

D.3

E.4

F.5

G.6

H.7

I.8

J.9

【結果分析】

A.0 神秘主義者

這是一個特別又神秘的數字，既象徵着開始，亦可意味着結束。你渴望被當成特別的人來看待，期望與別人過着不一樣的人生。你相信真愛的存在，希望自己會遇到命中注定的那個人，對於敢愛敢恨的你來說，愛情只有大好和大壞，想跟對的人結婚，相守到老。

B.1 能力主義者

數字之中排名最高的存在，象徵着NO.1和頂端。你渴望得到別人的認同，為此會力求表現，積極努力，同時亦會很在意別人對你的看法，會與別人比較，形成壓力。在愛情中你容易被有能力和顏值高的人吸引，是一個外貌協會，懂得控制情緒，在異性眼中充滿魅力。

C.2 隱藏主義者

一個可以被除得盡的數字，選擇2的你是一個處事小心謹慎的人。外表看起來很謙虛，實則對自己非常有自信，是一個有野心的謀略家。無論是在日常生活還是愛情中都懂得察言觀色，在戀愛中深諳兩性相處之道，對另一半的要求不會太高，但若不被認同會大受打擊。

D.3 被動主義者

你知道這是一個可愛的數字嗎？因為日本在3月有女兒節，屬於女生的節日。選擇3的你個性被動、不積極，對於大部分事情都是能拖則拖，習慣依賴別人，渴望被寵愛。你是天生的戀愛狂，非常注重感覺，容易一腦熱，一旦認定就會非常投入、不顧一切，為愛情奮不顧身。

E.4 率性主義者

常常被認為是不詳的數字，選擇4的你個性固執，堅持己見，不易因為別人而動搖想法，不擅長說謊。在愛情中雖然給人誠實可靠的感覺，但會因為說話太直而傷害到對方的心。雖然你並沒有惡意，但亦有機會令愛情無法走下去。

F.5 穩定主義者

處於中間的一個數字，象徵着安穩、適當的感覺。選擇5的你追求安定、平淡的生活，討厭麻煩和猶豫不決，但凡事情未有結果，就會感到不安煩躁。對愛情常常缺乏安全感，因為戀愛會比別人來得慢，並且在不知不覺間發生。一旦確定關係，就會與對方訂立規矩，穩定地交往。

G.6 堅定主義者

在西方國家，這是惡魔的數字，選擇6的你是一個堅定而勇往直前的人。決定好目標就會往前沖，明確地表達自己的想法和意願，是很適合創業的個性。一旦愛上對方，就會毫不猶豫地投入，講求公平，所以亦希望對方把自己放在第一位。注重儀式感，所以會重視紀念日和節日。

H.7 樂天主義者

7是象徵幸福的數字，選擇7的你是一個簡單且樂觀的人，懂得正面思考，討厭負面和麻煩，希望自己的人生順利，沒有病痛又幸福地活下去。非常相信終有一天，會有真命天子的降臨，期待偶像劇般的愛情，然而因為過於期待，反而會更感到不能面對現實，個性容易忽冷忽熱，有時會冷落另一半。

I.8 付出主義者

帶來好運的數字，選擇8的你處事圓滑，是一個與世無爭的人，討厭爭吵，不過因為太在乎別人的感受，常常忽略了自己，總看着對方眼色而隱藏了自己。在愛情中亦是被動而消極的人，為了配合對方，會做一些令自己後悔的事，事事遷就對方，以對方的感覺為先，漸漸令自己有壓力。

J.9 兩極主義者

在日本屬於不吉利的數字，選擇9的你有着獨特的反差萌，外冷內熱。外表看上去冷酷而有個性，內心亦懂得撒嬌，想被疼愛，害怕寂寞。在愛情中認定了就很難改變，即使周邊的人都反對，亦會堅定不移，容易陷入苦戀。異性緣不錯，透過相處，對方很快便陷入你的魅力中。