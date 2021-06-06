李冰冰林志玲都做過Miss！「翻版子瑜」日日貼身裙教數學

莘莘學子即將步入暑假階段，雖然今年大部分時間都停課，搞到學生哥個個返學節奏唔同晒，掛住網上授課嘅日子，依家日日見到Miss個樣都悶，不過如果Miss變咗女神，可能學生上堂又有唔同景象。

唔講唔知，原來圈中好多紅星都做過老師，好似內地四大花旦之一李冰冰，中學畢業後就喺哈爾濱一間小學做音樂老師，才貌雙全令全體師生都佩服。而台灣第一模特兒林志玲，啱啱喺多倫多大學畢業後，崶直接去到藝校做表演訓練老師，一做仲做足3年，當中卓文萱同江語晨等都係佢學生。

除咗呢啲星級Miss，南韓一位數學老師亦同樣令到學生醒神！自稱「SsongTeacher」嘅佢，成個翻版子瑜咁嘅樣，本身都已經夠眼前一亮，身為補習班老師，佢仲好鍾意着雪紡上衫襯及膝貼身裙上堂，雖然佢日日都包到上心口，不過都依然擋唔住佢前凸後翹好身材。

唔好以為佢諗住博出位而咁着，其實佢內裏都係一隻「純純兔」，以前就有好多揸住「老師」頭銜嘅網紅，喺個人社交網大晒特晒事業線，相反「SsongTeacher」好有專業態度，從未晒過性感照，最多都係晒玉背，搞到一班宅男對佢另眼相看，紛紛激起保護欲，簡直就係只可遠觀而不可褻玩！

---------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！