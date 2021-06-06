【分隔兩地】再見面想推開洪天明　周家蔚封鎖埋電話

藝人劉小慧與譚凱琪（Zoie）為無綫節目《日日媽媽聲》任嘉賓，前者育有兩女，認為對小朋友品格很嚴謹，相反學術方面不太着緊，指細女就讀傳統名校，但不忍她忍受操卷壓力，最終於細女二年級時轉校：「寧願多啲時間佢哋發掘才華同興趣啦！」而育有7個月大女兒的Zoie，也着重品德方面，面對身邊朋友對子女報學校時間愈想愈早，她說：「我佗緊BB時，朋友個BB 3個月已經話遲報學校，不過我個女依家都未報名。」陳山聰則與胡諾言兩位星級爸爸，就分享如何擅用金錢，並齊齊挑戰太太分娩的痛楚，結果胡仔以70分，暫成為最高分數嘉賓，之後兩人齊齊透過電視螢光幕向太太發表愛的宣言。

至於周家蔚與姚樂怡就分享另一半長駐內地工作，如何維繫感情，家蔚笑指與老公洪天明闊別多時，到他返到家時會有陌生感：「會想推開佢，個仔就會摑自己睇係咪真嘅！（有冇勸老公接少啲工作，多啲陪屋企？）我成日咁講，話唔使富貴住靚屋，但佢哋覺得係責任，但我都會叫佢同啲仔多啲交流，但有時參與太多，有次鬧緊仔但佢喺Cam度講嘢，我嬲到叫佢唔好講嘢住！（咁有冇試過嗌交？）有，封鎖佢手機號碼，點知佢喺家庭群組度講，搞到我有啲尷尬。」

此外，黃澤鋒太太陳麗麗分享做高齡孕婦的經歷，表示婚後花了9年時間造人也沒有結果，正當放棄之際卻又中獎，不過由於是高齡產婦，故很早期便出現妊娠疹，除了連她最愛的甜品也要戒，另方面亦受盡網民揶揄，心情不好受。黃澤鋒則回憶太太生B當日情景，因麻醉藥落不到其下半身，醫生要求全身麻醉，至生B後太太花了3小時才甦醒，令其非常擔心。節目尾聲播出澤鋒拍給太太的一條片段，他感激太太賭命生下寶貝女，待他日百年歸老，定必於別的地方等待她，更說：「人哋講咩唔使理，最緊要我哋一家三口開開心心生活。」