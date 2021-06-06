夏日快閃店　大玩休閒度假風

今季的Dioriviera別注系列，將Toile de Jouy及Dior Oblique等經典圖案融入各款服飾、皮具、鞋履及配飾設計上當中。（互聯網）

由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri親自主理的Dioriviera別注系列，每季都會以創意設計為系列營造出別具一格的休閒度假氛圍。今季的系列設計就將Toile de Jouy及Dior Oblique等經典圖案融入各款服飾、皮具、鞋履及配飾當中，透過奪目的黃綠色、莓紅色及取自秋季系列的鮮艷配色，引領你走進舒適自在的休閒假期。

Dioriviera系列除有D-Connect涼鞋、Dior Granville草底鞋、Lady-D-Lite、Dior Caro及Dior Book Tote等多個手袋款式登場外，更推出飾有「Christian Dior」簽名樣式及Maria Grazia Chiuri設計的新版Toile de Jouy圖案滑浪板、太陽傘、吊床、沙灘遊戲及手搖扇等一系列Dior Maison夏日必備單品，讓你輕鬆為沙灘造型增添焦點。此外，品牌更特別與意大利經典電單車品牌Vespa合作，聯手設計出一款Vespa 946電單車，並有飾上Dior Oblique圖案的頭盔及尾箱同步推出。由6月4日至27日，品牌於K11 MUSEA就會開設Dioriviera期間限定店，發售上述所有精品。