【雙方家長出聲】S媽勸大S：離婚小孩怎麼辦？

台灣女星徐熙媛（大S）突然單方面宣布離婚，與汪小菲結束10年夫妻關係。消息爆出後，汪小菲母親張蘭曾在直播中否認：「不是真的，不會離婚的，都是八卦。」昨晚（5日）張蘭再開直播帶貨，期間她未有提到兒子傳離婚一事，但就透露汪小菲約了朋友在家中打邊爐開派對，指他心情不錯更飲70年紅酒，她一度走到隔壁房間關心兒子和他的友人，似乎暗示兒子未受傳聞影響，而汪小菲雖然未有入鏡，但直播中仍能聽見飲飲食食的喧嘩聲。有網民發現張蘭直播完後，她有逐一看網友留言，並畀Like指摘大S的留言，引發網民討論，認為婆媳間應該有矛盾。

張蘭已出聲，S媽在今午（6日）也開腔講大S狀況：「昨天下午我陪熙媛吃飯，她心情有好一點了，我要她不要生氣，多想想以後，要是離婚了，小孩怎麼辦？」她又表示大S性格倔強，全家人都怕她，「我這個女兒勸不得，愈勸她，她愈火大，我愈出聲，她愈覺得煩，所以就讓她靜一靜，思考幾天，她就會想通了！」對於大S爆正辦離婚手續，汪小菲和婆婆張蘭馬上打電話向S媽求救，S媽對汪家母子的舉動莫名其妙，S媽說：「小菲只要一喝酒就會寫一些憤怒的文章，其實他只是着急妻小沒有打疫苗。」

另外，大S昔日提到夫妻相處片段亦被翻炒，其中她6年前上《康熙來了》時憶述生大女時妹妹徐熙娣（小S）與汪小菲爭入產房陪產，大S選擇了妹妹，汪小菲卻詐型指：「憑甚麼她進去？我要第一眼看到我女兒。」最後改為汪小菲陪產。在旁的小S則反擊笑指：「我（進去產房）是要握着你的手給你鼓勵，他只是想要看到嬰兒的第一眼，你看他多自私。」