【移居日本】投資經營管理　小心被取消簽證

如有留意娛樂新聞，可能都知鄭伊健早前在日本已投資7位數字，給太太蒙嘉慧開設公司，相信正準備以「經營管理簽證」方式為移民日本鋪路。經營管理簽證是最簡單直接的移居日本途徑，申請門檻不高，原則上只要投資500萬日圓（約HK$36萬）在日本開公司，或收購日本公司，或擔任日本公司社長，便不難成功申請，往後只要公司營運正常，便能不斷續批，居留滿5年可申請入籍，或滿10年可申請永住。

日本經營管理簽證．申請資格

（1）投資日本500萬日圓（約HK$36萬）（經營項目不限）

（2）在日本有固定的經營場所（商務辦公室）

（3）申請人要持有經營權

（4）申請人要年滿20歲

（5）無日本犯罪及非法滯留紀錄

雖然申請日本經營管理簽證似乎不難，但如你在居留期間違規，簽證隨時也有機會被取消，移民之路前功盡廢。以下幾點申請者要特別小心誤犯：

【1】只能管理．不能勞動

也許你會以為，在日本投資搞生意，自己親力親為落手勞動，是理所當然，但事實在日本入國管理法中，以「經營管理簽證」居留人士，只能擔當經營管理者，並不容許在前線勞動工作，即使那是自己生意；除非有突發事故（例如員工病倒）等理由，否則如被發現長期勞動，便是觸犯刑事罪行，不但移民無望，更可能要坐牢。因為經營管理簽證原意，就是要創造就業帶動經濟，所以投資者切勿為省人工而誤墮法網。

【2】虛假資料．不可申報

無論你申請那種日本簽證，也不可遞交虛假資料，否則會被視作以不正當手段獲得簽證，最終簽證會被取消。在申請經營管理簽證資格中，其中一項要求是申請人必須在日本有真實固定的經營場所（商務辦公室），首先你絕不可虛報假地址，也不能用錢租虛擬地址作申報，因為入國管理局是真的會上門，確認公司地址的真偽。此外申請者自住與辦公地方，也必須分開兩個地址，辦公室可以商住兩用，但不能是純住宅。

【3】營運不足．難以續批

日本要求的經營業務，必須具體真實地營運，但要如何證明？首先是辦公室空間大小，雖沒明文規定要多大，但在一般業務合理需求下辦公室（或店舖）最好至少有20平方米面積，基本辦公設備也該有設置，還要有真實經營的帳目，經營1年後甚至應該已聘用至少2名員工……這些「細節」入國管理局是會抽查的。如公司被發現沒實際營運，被拒續簽機會極高，日後再申請也難成功。

【4】經營民宿．易變非法

不少香港人都想到在日本經營民宿，並想以此方法申請日本經營管理簽證，但在日本經營民宿，是很難做到合法的，因為現成建築物要同時滿足到消防、抗震、隔音及逃生等要求，是絕不容易，加上民宿有經營天數限制，經營民宿也未必划算。特別提你，某些日本行業是要額外申請許可才能經營，例如旅館要有旅館業營業許可、房地產就要有宅地建築取引業許可、飲食店要有食品營業許可等，絕不可違法經營。

小建議：以己專長經營事業

雖然申請經營管理簽證，日本對申請者並沒有營業額、盈利、納稅額的具體要求，但重點是你要經營一盤可持續發展的生意，而非空殼業務；為此日本近年已漸收緊續簽及永住申請，例如首3年的經營都只會續批1年，往後每年營業額毛利往往要超逾500萬日圓（約HK$36萬）才能給你續批3年，要達此要求着實不易，故此建議申請前你要認真選擇經營的項目，如能用上自己專業、人脈和技能，業務或會較易持續發展，最終才能達成移民日本目標。