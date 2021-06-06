方力申赴日採訪奧運「消失」2個月　擔心環島游能力

藝人方力申自前年參加過45公里慈善環島游後，將於今年11月再度挑戰，不同的是今次他會以聖若瑟書院舊生兼前港隊游泳代表身份，率領10隊、共60位的師弟，以接力形式環繞香港島游一周。

今日（6日）他現身母校出席活動啟動禮，受訪時表示雖以接力方式進行，但並不比起獨自完成45公里輕鬆，因為他之後要到日本採訪奧運，扣除隔離及工作日子，前後共「消失」2個月的時間：「對游水運動員嚟講，2個月冇練水，就要用番4個月嘅時間去重拾水感，最擔心係自己嘅能力，足足2個月冇掂池水，但依家母校有需要，就當然要出一分力！（你會游邊Part？）暫時未知，我哋會係6個人接力完成。」還幽默笑話歡迎所有隊員去他的泳會操水：「我個泳會都歡迎男仔嘅，唔係女明星先去得嘅！（邊個女明星去過？）麥明詩，哈哈！」

講到他的400米個人混合四式及200米背泳香港紀錄，分別被2位小將破紀錄，他抵死笑話若然要反超前就要等下世，又謂早在疫情初期時，曾有計劃挑戰由香港游去澳門，但礙於澳門率先封關，所以最後惟有打消念頭：「我唔想游到過去，掂一掂個岸，然後佢哋又唔畀我上岸，然後要我游返嚟！」