防水測血氧　智能新錶輕過Apple Watch？

戴智能手錶做運動，要求重中之重︰「輕便」，為此廠商們不斷替智能手錶減磅，最新抵港有呢隻Amazfit GTS 2 mini，顧名思義是GTS 2的輕量版，錶身重量減至19.5g，厚度更只有8.95mm，比40mm版本的Apple Watch Series 6還要薄和輕，佩戴時幾近毫無負擔。

此錶的屏幕採用了方形無邊框設計，錶面配備了 2.5D曲面玻璃，尺寸1.55吋，提供354 x 306解像度、301ppi密度及450nit亮度，加上AMOLED常亮功能，陽光底下都睇得清楚。大家最關心的運動功能，它具備超過70種運動模式，支援GPS定位，並符合5 ATM防水認證，水深50米也照常運作。

近年智能手錶不可或缺的健康追蹤能力，它一樣擁有，其BioTracker 2 PPG生物追蹤光學感測器懂得24小時監測心率，並提供血氧飽和度（SpO2）、女性生理期追蹤、睡眠監測等功能，算是十分全面。至於電量，220mAh鋰離子聚合物電池夠用14天，基礎模式下更長達21天。不過手錶唔支持快充，每次充電要2小時，略嫌未夠效率。

<同場加映>

近期智能穿戴裝置有另一生力軍HUAWEI Band 6，採用1.47吋矩形屏幕，提供連續血氧、心率、睡眠、壓力和生理周期偵測，同時備有96種運動模式，最長續航力達14天。