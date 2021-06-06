被爆連隊4包薯片　姜濤真人騷食肥咗：唔想再睇番！

人氣男團MIRROR演出的ViuTV真人騷節目《調教你MIRROR》將於明日（7日）啟播，除了成員Edan因工作未能出席之外，其餘11子、經理人花姐及導師梁祖堯（阿祖）齊齊現身為節目造勢，就連ViuTV製作部副總裁金廣誠都有到場支持。

期間MIRROR逐一發表感言，均表示覺得出Camp後成員們之間更了解、體諒、關心、包容對方，學識用溝通解決問題，上了寶貴的一課。其中隊長Lokman笑指拍節目最大挑戰是要素顏上陣，大爆Jer連鬚都冇剃。而唯一一個率先睇過製成品的姜濤，笑言曾哀求花姐剪走部分片段：「唔想再睇番！睇到入面嘅我都嚇親！食到勁肥！觀察咗1日冇其他機關之後就放開咗嚟食。」Stanley更取笑他是肥腫難分，並再爆Jeremy完Camp後不再收埋自己，笑言對方會向身邊人發脾氣：「家人先係咁樣嘛！」

受訪時11子再回到素顏演出話題，Jer先爆Jeremy及Anson Lo每日化完妝扮剛起床，豈料反被圍攻指他好貪靚，會向成員借遮瑕膏及髮尾油，Jer解釋：「咁都唔好太Real，遮番少少啲暗瘡，哈哈！」講到Lokman於宣傳片中爆喊指很迷失，Alton及AK即刻跳出護兄弟，否認Lokman有喊過，只是被黑蜂針面過敏變腫，而當事人就說：「唔知點解好容易就放心同阿祖交心，依家冇迷失啦！之前疫情冇嘢做就亂諗嘢鑽牛角尖，係人嘅經歷。」

問到成員間是否有好多芥蒂？AK表示芥蒂來自缺乏溝通，不知大家內心想法，導致有小誤會產生：「之後食過飯，將件事講出嚟，可能男仔比較爽快，講完就冇事。」又說經過旅程後更齊心，勇於向花姐表達意見：「依家投票，點都唔會夠我哋多人腳！」Ian接話：「對抗還對抗，都唔一定成事，就算上次我哋集合12個人去對抗，想喺MV爭取某啲嘢，都係失敗！」

提起姜濤自爆入Camp喪食，他即封口不提磅數：「唔好講啦！冇磅重，但肉眼可見個變化，有啲絕望嘅感覺！」Jer即再放箭「攻擊」：「見佢連續食咗3、4包薯片！」及後再轉移話題到Jeremy被爆發脾氣上，他解釋現時會願意分享任何事情：「以前會忍受佢哋多啲，依家我就會講出嚟啦！」問到會否再開第二季？MIRROR異口同聲表示希望有，最想待疫情結束後出埠拍攝。

另外，講到Lokman近日被東網影到孖女友行街拍拖，期間只可買一盒玩具公仔，問到私下女友是否話事多？他表示是因為香港地少人多，屋企細就揀個最喜歡的公仔買便滿足。