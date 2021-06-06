花姐認MIRROR成員有芥蒂：個問題解決唔到！

藝人梁祖堯（阿祖）接下男團MIRROR經理人花姐之重任，ViuTV新節目《調教你MIRROR》將播出，在今日（6日）的記者會上，花姐指因覺得12子進入反叛期，惟有搵外人阿祖出面調教：「佢哋開始有主見、意見不合，重視自己就Ignore咗我，甚至冇商量餘地，但我哋個關係又唔係好惡劣嘅，不過為咗MIRROR、為咗自己生活好，就調教吓。」又笑謂到最後雖然收貨，但都有不滿：「因為我唔喺度！表面睇我有得放假好開心，其實好辛苦，擔心佢哋唔知點。」阿祖就話最大挑戰是要打開12個人的內心世界，令眾人在完全沒有戒心之下進行剖白，過程間好有意思，希望有機會開第2季。

受訪時，問到花姐可得悉成員們之間有芥蒂？她坦誠知道，曾為解決問題而內部召開多次會議，亦曾個別搵隊員傾談，不過仍解決不了：「件事係好平常，大家發展唔同，有人單飛、有機會拍劇，有比較之下內心一定有少少唔舒服，唔開心係可以體諒嘅，但搞到只係得番工作關係而冇交流，問題咁落去MIRROR係會散。」幸好最後有真人騷節目「打救」，12子坦然面對自己，所有問題透過溝通順利破解。

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驚12子反叛升級

花姐謂已率先收睇9集，自爆邊睇邊喊：「會同佢哋一齊睇，唔想畀弱軟嘅一面佢哋見到。」又表示眼見MIRROR出Camp後變團結反而更不安，深怕12子反叛升級，聯手對付自己：「心入面係覺得瀨嘢！起初有個尷尬期、壓力，但之後真係覺得佢哋團結咗好多，同佢哋做嘢都開心咗，合作更有火花，有衝突、問題佢哋會自己解決，搞到我都想開一輯係調教我。」二人亦大讚MIRROR拍畢節目後有所成長，變得成熟。

做好把關

講起MIRROR「投訴」拍MV時聯手爭取機會不果，最終都要聽花姐說話，花姐解釋都要有人做把關：「唔係話佢哋要咩就要咩，咁樣嘅話炒咗我都得啦！但我冇佢哋講到咁慈禧太后，好多時都有聽佢哋個意見，好開放畀佢哋造歌、做其他嘢，如果下下都等12個人講晒，件事就冇效率，可能3年先出一首歌。」

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