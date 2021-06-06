佩服胡鴻鈞睇得開！JW自爆遭別人歌迷網絡欺凌

歌手JW與胡鴻鈞（Hubert）最近一同直播Jam歌獲網民力讚，JW離開舊公司後，現轉投星夢成為Hubert同門，她大讚師兄對人好，現在更加熟落，不時分享大小事情，對她是大幫忙。他笑住話：「係呀，點條黑路你行，哈哈。」

成為無綫一分子後，JW最想拍劇，同場的歌手Kevin Boy笑問：「你唔係最想試拍拖咩？」JW都大方回應：「拍拖有啦，唔使試。拍劇就未試過，真係好想挑戰吓，以前拍MV，我連女主角都冇份做，只係旁邊咪嘴。」Hubert就笑住話：「冇你做女主角啲歌先Hit喎，哈哈。」

JW表示又知道Hubert推出以「刀削麵」歌詞自嘲的《整親》，佩服他看得開，而她也一樣曾受網上欺凌，現已學曉看化：「由得佢哋講囉，譬如有人攻擊你，講啲不負責任說話鬧你咁，千祈唔好嚴重對待，最近有啲其他歌手嘅歌迷，似唔鍾意我，日日留言畀我，我長頭髮又話我跟人，我紅色指甲油又話我跟佢，我同BB影相，都可以有人留言問我做咩對住BB發姣....但係我唔會放喺心上囉。」Hubert就話：「佢可能其實鍾意你，想用咁嘅方法吸引你呢！」