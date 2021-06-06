【20個NG】胡子彤被陳漢娜真打：唔留力去到盡！

藝人胡子彤、陶禧玲（Carol）及導演馮智恒早前接受訪問宣傳電影《遺愛》，電影由真人真事改編而成。戲中胡子彤與陳漢娜（Hanna）有多場激烈爭執戲，被問到有否擔心弄傷對手，他説：「唔使驚一定會，哈哈。（奉旨打佢？）我唔想㗎，導演要求我奉命行事囉。每次拍完我都會問Hanna有冇事，佢皮膚柔嫩，只係捉住佢隻手都會紅晒，真係好唔好意思，個感覺同電影個角色好相似，傷害咗愛人唔知點補救。電影最後會同佢攤牌，佢對玉手瘋狂咁打我。（真打？打咗幾多巴？）真打呀，20個NG，一留力就唔係嗰個感覺，所以我哋講好去到盡。（你塊面好多掌印？）化妝叻冇乜掌印，冇感覺㗎喇！」

Carol獻第一次

陶禧玲表示有拍微電影經驗，大場面拍攝則是第一次，她說：「當初試鏡時做咗好多功課，之後一真冇聲氣，心諗盡咗力就算，但過咗段時間又叫我去多次試鏡，好多謝導演揀咗我。」問她角色難度之處，她坦言劇情本身較沉重，自己經常要處於一個悲傷情緒：「有一場講我做咗啲令人好失望嘅事，我要對住對手自白大堆説話，好驚NG，怕個情緒一過就去唔番個狀況，好彩結果一Take就OK。」

問到為何選擇這事件作題材，導演馮智恒說：「事件係啟發點，最大感觸係點解20年前發生嘅恐怖事，到呢代仍然畀個悲劇延伸？究竟點可以逃離宿命，能否反映現今香港現況，我對呢個命題好感興趣。若果大家多關懷理解，係咪可以將悲劇減至最低呢？」