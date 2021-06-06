A3 Sedan 35 TFSI S line　慳到牌費又慳油

自政府宣布增加車輛牌照費，為減輕養車負擔，有車主索性轉揸電動車，亦有不少車主轉投細容積私家車種的懷抱。講到1,500c.c.以下的私家車，對於鍾情歐洲車的車主，記得加埋全新抵港的新一代Audi A3入你Checklist。

新一代Audi A3車系配備Sedan及Sportback車型，率先提供拍攝的是擁有高實用性三廂式布局的A3 Sedan 35 TFSI S line，搭載1.5L直四引擎連Mild-Hybrid輕混能系統及全新7前速S tronic波箱，在渦輪增壓加持下，250Nm峰值扭力於低至1,500rpm時已可全數釋出，一直至3,500rpm。所採用的Cylinder on Demand汽缸調節技術系統，當引擎處於中、低負荷時，可以停止第2及第3汽缸的運轉，有助減少油耗，廠方公布平均耗油量4.7-4.9L/100km。好力慳油之餘，車載運動化懸掛系統，擁有不俗的操控，加上時尚動感新造型和升級科技配置，實用享樂兩兼顧。

規格表

車型：四門五座位房車

引擎：直四TFSI

容積：1,498cc

最大馬力：150hp/5,000~6,000rpm

最大扭力：250Nm/1,500~3,500rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：七前速S tronic自動波

懸掛：（前）麥花臣、（後）四連桿

制動：（前）通風碟、（後）實心碟

0~100km/h：8.4秒

車身體積：4,495×1,816×1,425mm（長×闊×高）