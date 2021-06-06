白波瀨海來　最索衝浪女將

好多女仔覺得皮膚夠白先叫靚，但其實一身古銅膚色同樣可以迷倒唔少男士。正如日本寫真界就有兩位黑美人有着極高人氣，一位係Ｈ奶女神葉月彩，另一位係「寫真界黑鑽石」橋本梨菜。至於今日介紹嘅白波瀨海來，同樣好有陽光味，更加被寫真界稱為「日本一美女衝浪選手」呢！

好動愛玩水

日本寫真女優着比堅尼玩水，平常不過，但當中有幾多個真係鍾意玩水呢？除咗近年淡出嘅衝浪高手今野杏南外，仲有今年23歲嘅白波瀨海來。呢位索女唔止個樣生得清麗標致，仲擁有一身古銅膚色，散發着超強健康感，睇得出平時好鍾意同陽光玩遊戲，加上肌肉結實，身形勻稱，擺明係運動健將，唯一缺點係上圍屬微乳級別，但稍為用力擠一擠，依然畀到人一種玲瓏浮凸嘅視覺美感。

泳術Ichiban

近期推出第2隻寫真映像作品《KYRA流デー》嘅海來妹，投身寫真界只有一年多。之前因為喺報章「千葉美少女図鑑」中亮相而進入藝能界，2015年為電影《銫與少女》擔任女主角，2017年仲因為主演《写真甲子園 0.5秒の夏》而踏足第30屆東京國際電影節嘅紅地氈，認真叻女！之後阿妹醉心於衝浪運動，2019年更加喺第54屆NSA全日本衝浪錦標賽奪得女子組亞軍。

值得一提，海來妹嘅泳術一流，曾經喺2019年救咗一位喺千葉縣遇溺嘅男子，因而獲警方表揚！好多人都話心善則美，唔怪得海來妹咁得人鍾意啦！