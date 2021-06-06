《開心大綜藝》頻頻變錄播　曾志偉親自解畫！

無綫綜藝節目《開心大綜藝》推出時標榜是直播節目，但近期不時出現錄影情況，整個6月僅得父親節當晚會做直播。無綫高層曾志偉今晚（6日）現身錄影時解釋：「因為出現搭景問題。《聲夢傳奇》個台難搭，以往遷就可以一星期錄兩集，但篩選咗後學員減少，佢哋需要好多時間去練習新歌，所以真係冇辦法，我哋都好想直播，緊貼時事。」

志偉又表示配合奧運的「明星運動會」預計有4集推出，更安排於周日播放，故預告《開》短期內仍未能恢復直播：「節目包括拳擊、羽毛球、田徑等等，相信真係會好好睇，我哋要配合幫奧運做多啲宣傳嘛。（大隊出咗發到東京？）有啲去咗喇，分批去，預計會派出2、30人。嗰邊隔離政策日日唔同，依家係3日喺酒店、14日點對點採訪，其餘啲時間邊度都唔去得。」

講到《鬼上你架車》將被安排J2播放，有傳是為了對撼ViuTV的《調教你MIRROR》，志偉否認說：「我哋有好節目，通常喺MyTV SUPER播完，都有機會喺免費台播，都唔係第一次，同埋冇對撼問題，我哋嗰段時間一定要播賽馬，反而對家可放軟手腳。」