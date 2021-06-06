愛的魔法　性在夠刺激

有人話，愛係一種魔法，事關佢可以將兩個獨立嘅個體拉埋一齊。同樣地，性愛亦可以理解成一種魔法，佢帶嚟嘅快感，可以令人一絲不掛、毫無保留地享受，連平時一本正經嘅男女都唔例外，真係好神奇。至於喺情色字海入面，「Magic」嘅出現，同樣耐人尋味……

＜Sex Magic＞ 唔係咁簡單！

純粹睇字面意思，「Sex Magic」可解作性愛魔法，實情當然唔係咁簡單啦！話說喺19世紀，有位研究婚姻問題嘅美國醫生叫Paschal Beverly Randolph，佢將東方陰陽互補、靈性調和等理論，融入西方嘅神秘學，並提出「Sex Magic」嘅理論，指性愛過程能達到能量轉移嘅作用，之後相關理論仲成為西方神秘主義嘅一部分。

＜The Magic Missionary＞ 升級版體位

有多項調查發現，傳教士式（Missionary）係最多人採用嘅性愛體位，但原來呢種玩法係有升級版——「The Magic Missionary」。起始姿勢同傳教士式一樣，分別在於女方喺活塞過程中，雙腿保持併合，小腿搭喺男伴嘅腿背上，雙手則放喺腰間，等腰部能向上稍為拱起。性學家話呢個動作嘅優點在於雙方嘅私處能更好地緊合，可提升快感。不過，呢個動作對女方嘅體能有一定要求，最好量力而為。

＜Sex Magician＞傳奇美熟女

知情識性嘅熟女深得男士喜愛，所以喺美國四仔界出現過唔少人氣熟女脫星，Julia Ann就係其中一位。呢套由Adam & Eve喺2002年推出嘅四仔作品《Sex Magician》，就搵咗當年33歲嘅Julia飾演一名魔術師，佢最厲害嘅地方係透過非凡性技巧，令性能力一般嘅男士，也能體驗到暢快無比嘅性愛。順帶一提，因劇情有趣，《Sex Magician》喺當年獲得極佳銷量，所以喺去年5月推出復刻版，堪稱經典。

同場加映：新手魔術師七海雛

從牙科護士到網紅，再由網紅化身AV女優，1993年出生嘅七海雛憑住超強人氣，喺AV界獲得極佳成績，包括喺去年12月舉行嘅「Irama of The Year 2020」獲得最受歡迎女優獎，勁！呢套由AROMA喺去年推出嘅《新手魔術師七瀨雛竟然係魅魔！？》，正正係佢嘅代表作之一，喺片中，佢飾演象徵色慾嘅魅魔，平日斯斯文文，但就經常勾引男士曳曳，嗰種媚態真係好誘人啊！