Angelababy驚現「壓力禿」　趙麗穎出火紓壓

早前內地瘋傳「某一線女星離婚」的消息，並提供4個線索，引起網友熱討，紛紛猜測是哪位女星，趙麗穎、趙薇、Angelababy等都在網友猜測名單中。原來最後是趙麗穎「跑出」，4月底宣布與馮紹峰離婚，慘被指指點點，趙麗穎所面對的壓力可想而知，但Baby又何嘗不是，她與老公黃曉明的婚姻狀況，至今仍然成謎。

Baby近日更與綜藝節目《奔跑吧》第五季拍檔蔡徐坤傳緋聞，早前2人一起拍攝時，坐在車廂中的Baby，剛出鏡時以齊陰髮型示人，但中途她不停整理頭髮，但撥多兩撥，額頭前的那條「陰」突然失蹤，初時網民以為她只是梳了上頭頂，但原來她只是「裝假狗」，齊陰只是假髮片，兼且更「很不生性」的黐在她面上，有網民更發現她頭頂驚現「壓力禿」，估計她是因受離婚傳聞壓力太大所致，有人更留言：「終於明白上帝是公平的，給了她一張完美無瑕的臉蛋，都剝奪了濃密秀髮的權利。」

Baby有壓力，趙麗穎都有壓力，還搞到她要拔罐「出火」紓壓。她早前現身上海機場時，身穿白色連衣裙的她，露肩大晒靚鎖骨，但側面一看，發現她肩膀留有拔罐後的痕迹，她亦不介意，未有遮遮掩掩，網友指她雖然壓力大，但懂得找方法減壓，希望她盡快走出離婚陰霾，找到真命天子。