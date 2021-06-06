練樂儀賴彥妤「胸」降赤柱　有仔埋身！

藝人練樂儀與賴彥妤分別是亞姐及港姐選美的落選佳麗，雖然來自不同電視台，但「同是天涯待業人」，目標一致靜待演藝工作機會，故感情特別好。練樂儀是護士出身，賴彥妤則為準律師，卻同樣醉心演藝工作，無奈疫情令兩人的演出機會近乎暫停，練樂儀去「兼職」疫苗注射幫補生活費，而據知賴彥妤忙於準備律師考試之外，已成功躋身本屆無綫藝訓班60強，等待「再培訓」踏上星途。

日前兩人偷得浮生半日閒，現身赤柱遛狗，性感靚女甫現身，已吸引不少異性行注目禮，不過玩狗事大，兩女全情投入和愛犬耍樂，趁風和日麗，喪影靚相留念，令現場氣溫Hot爆！

中年男揸車接送

其後她們索性找途人幫手揸機影相，有外籍人士見飛來艷遇趁機搭訕，亦有韓國小鮮肉樂於出手相助，見3人一拍即合排排企，雖然初時如雞同鴨講，但身體語言絕對可以打破任何隔膜，溝通氣氛融洽，韓男大聲以英語搞笑，問兩女是否找他合照，氹到她們笑靨如花。

兩女逗留至近黃昏依然未盡興，到附近買酒飲並索性坐下Chill一Chill傾心事，約1小時後，有中年男士駕車接載她們離開。事後記者與練樂儀取得聯絡，她笑說：「見疫情冇咁嚴重，咪約出嚟散吓心，車我哋走嘅係我爸爸，我哋要趕下場同屋企人食飯呀！」