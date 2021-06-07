【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月廿七丙戌土定日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、立約

忌：作灶、取魚、狩獵

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、4、7、8

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

創意澎湃，有希望於事業上造出可喜的佳績。

金牛

適宜培養每天散步的習慣，對身心健康都有益。

雙子

易被瑣事纏擾，提防惹上斤斤計較的麻煩友。

巨蟹

建立人脈的好時機，能用智慧化解人事矛盾。

獅子

日程表排得密密麻麻，但可憑鬥志克服困難。

處女

處理重要事務須保持專注，三心二意難以成功。

天秤

心態懶洋洋，做事提不起勁，早點回家休息吧！

天蠍

與人交涉的機會增加，保持心境平和就可以。

人馬

若另一半無法陪你，不妨好好享受獨處的清閒。

山羊

勉強無幸福，孭太多擔子上身，易被壓力拖垮。

水瓶

努力提升顏值與情商，消除感情路上的絆腳石。

雙魚

跟背景不明的異性保持距離，可遠離人事紛爭。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）牛 阻滯多

鼠

運勢下跌，信心受挫，感覺甚麼事都做不好。

牛

像被衰神纏擾，待人接物要打醒十二分精神。

虎

面帶笑容，可感染身邊人，利拓展人脈網絡。

兔

精神抖擻，工作如魚得水，容易獲公司表揚。

龍

是日沖煞，遇到問題時，要以正面心態回應。

蛇

生活安穩有利工作，事業發展可更上一層樓。

馬

人緣佳，事業不乏靠山，工作表現如魚得水。

羊

獲財神關照，有可能在投資市場獲豐厚進帳。

猴

富有想像力是你的優勢，易獲公司上下認同。

雞

誠實是好，但說話太過直率，容易引起誤會。

狗

意外頻生令你大失預算，冷靜才能走出困局。

豬

想法新穎，行事高效，易成為公司的風頭躉。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人定勝天

「人定勝天」是人們比較熟悉的詞語，但是未必人人了解其意，試同大家分享研究。這個詞不是表達人的信心可以戰天鬥地，而是說：人要安定下来，由自歸己，知道自己是誰？在做甚麼？先有自知之明，選擇正確，方可知命，應命可勝任天賦人性，行穩致遠。

天體運動，廿四節氣排序，形成了木水土金水五行和風熱暑濕燥寒六氣，因此食物也有五行物質，坊間有些大師更會將人區分為寒命人或熱命人來應對。所謂順時能養人，逆時則會傷人，不可以人的意志為轉移，這亦是上古時代《黃帝內經》給世人留下的科學智慧。因此知道自己的出生命格，便知道一生的五行喜忌多或缺，並在後天通過生活、飲食等各方面，找出攻守應對及填補不足的方法。最簡單是每天我們都要進食，西方有個說法：「只有把食物當藥吃，才不會把藥當作飯來吃。」這與古聖先祖所說「少食補氣，多食傷氣」一脈相承，看來真理不分古今國籍。

無論世界怎樣變，先變好自己，別人便會對你改觀。時間除了證明一切，也可以改變一切。因此我們強調先認識自己，改造自己，往後在其他方面能掌握攻守，用心分析，不要盲目迷信一些用宣傳自我製造的偶像。

人生起落，遇到問題臨危不亂，上天有好生之德，多種善因結善緣，就能化險為夷，找到答案，恢復平衡。