邵珮詩驚隔離陷崩潰拒返港　余思霆滯台新劇被Out

新冠肺炎在台灣大爆發近一個月，暫時還未受控，各行各業均採取不同措施，防止疫情蔓延。身在當地的邵珮詩與余思霆上月開始停工，製作組決定繼續暫停拍攝，直至另行通知，2人復工日子遙遙無期。

原定在當地拍攝新節目的邵珮詩，尚未開工已被叫停，相當陰功！她接受東網訪問時，表示打定輸數：「可能下次再過嚟先可以拍，所有嘢都要睇疫情發展，但呢一波應該唔會咁快完，爆發期後仲要一段時間先穩定。我哋要做好自己，用嚴謹態度對待，健康最緊要。」

問到會否先返港稍作休息，邵珮詩即大呼「怕怕」，笑指現階段不想做不必要的移動，事關她已先後經歷5次隔離，合計共百日隔離生活感到煎熬 ：「每日起身嘅情緒最真實，間房行得嘅位置得咁多，屋企人只可以將食物放喺門口，每次隔離完感覺似放監，如果返嚟香港又要隔離21日，但依家我喺台灣屋企好安全，冇必要都唔想搭飛機。」

她覺得隔離14日已很難受，困足21日絕對超乎想像，直言情緒崩潰：「仲要喺酒店，好有心理壓力！一到香港就要等測試，等完又要填表，到做晒所有過程，搭的士又要填資料，之後每日早、晚探熱，到第12日有測試包，要畀衞生署幫你Check有冇事，太大壓力！第12日、18日同21日都要Check，加埋一齊係好大挑戰！我唔希望咁樣，想調節好心態先返！」家住台北新北市偏遠地方的她，由於家中有長者，故在家仍堅持戴口罩，她趁不用開工狂煲台語劇，隔日戴面罩、口罩落街跑步，以保持健康體魄。

至於在當地拍劇的余思霆，因停工而返家鄉花蓮陪家人，她原定下月初返港拍無綫劇，如今未有歸期，大有機會被易角，她說：「冇辦法，因為要拍完台灣嘅劇先可以返嚟，但依家未知停到幾時。（冇得拍無綫劇好可惜？）相信公司會有好嘅安排，台劇呢邊都重要。」

另外，劉俊謙與吳海昕主演的ViuTV劇集《二月廿九》續集《940920》，原定今年9月出發到台灣取景，由於疫情關係，導演羅嘉駿宣布取消出埠，大改劇本變為本土劇，並如期在9月開工。兩位主角對此大表可惜，劉俊謙說：「當地好多空曠同大自然景，又有文青味道，好適合套劇，依家可能係上天安排，喺香港搵景會唔會更好呢！面對突然轉變，希望大家以樂觀心態應變。」而吳海昕則表示聽從導演安排：「去邊度拍唔緊要，最緊要有好劇本，感動到觀眾。」