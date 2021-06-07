天生將軍命！汪小菲前世堅係欠咗大S

台灣女星徐熙媛（大S）同內地商人老公汪小菲驚爆「婚變羅生門」，10年婚姻危危乎！汪小菲出名畏妻，對住有「公主癌」嘅大S成10年，好似中咗降咁愛到底，原來真係前世欠落！有台灣命理師就占卜出兩人前世有咩淵源，原來大S前世係日本妹，識得講中文，所以喺清朝時跟住日本商人到中國經商做翻譯，有一次佢去到上海工作，點知畀大班人捉走去山區勒索劫財，咁啱有位將軍路過英雄救美，最後兩人互生情愫，仲珠胎暗結，而呢個將軍就係汪小菲，睇嚟佢天生就係將軍命！

故事仲未完，之後因為戰亂，佗住BB嘅「㗎妹大S」返到日本避開戰火，仲喺日本誕下雙胞胎，即係大S今生誕下嘅子女。而戰亂亦令到佢同「汪將軍」失去聯絡，30年過後，「㗎妹大S」喺台灣搵番「汪將軍」，點知佢已經另娶他人！兩人前世無緣白頭到老，今生再次相遇，都算係緣分。大S同汪小菲搞到要離婚，呢位命理師就提醒佢哋可能因為性格不合最終要分開！睇番佢哋前世，汪小菲真係前世欠咗大S，今世兩人有冇機會白頭到老，真要睇佢哋嘅造化喇！

另外，命理師再以塔羅牌占卜兩人運勢，佢為大S抽到高塔牌正位，即代表汪小菲今年女人緣特別好，牌面有黑雲同埋閃電，黑雲指汪小菲事業有困境，喺台灣嘅生意波動比較大；至於閃電，即係代表兩人過去曾醞釀分開，女方接受唔到男方嘅直腸直肚同埋欠缺考慮，而大S亦有分開念頭，但因為小朋友同埋事業問題，先至未下決定！