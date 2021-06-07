提起韓國會諗起邊個？最具代表性韓國人排名出爐

由全球網民票選「最具代表性韓國人」最新排名出爐！

韓國海外文化宣傳院每年均會公開「國家形象調查報告書」，當中包括以韓國在內、全球16個國家及地區，合共8,000名受訪者為調查對象，並得出全球票選「最具代表性的韓國人」排行榜，並於近日公開最新名次。

提起韓國會想起哪位韓星？頭3甲依次是南韓總統文在寅、爆紅韓團防彈少年團（BTS）以及「長腿Oppa」李敏鎬。文在寅第3年冧莊榜首，BTS與李敏鎬亦連續2年蟬聯亞、季。繼續成為演員之首的李敏鎬，去年主演回歸劇《The King：永遠的君主》未有熱爆，但退伍後在海外人氣不減。

出道4年已蜚聲國際的人氣女團BLACK PINK，先後推出多首Hit歌，去年又跟美國天后Lady Gaga、Ariana Grande及Selena Gomez合作歌曲，海外知名度爆升。組合排名由去年第7位勁升至第4位，踢走宋慧喬成為女星之冠，喬妹由去年第4位跌至第8位，前夫宋仲基更由去年排第8位跌出10大。

至於曾憑神曲《江南Style》揚威海外的男歌手Psy力保第5位。足球選手孫興民、朴智星及滑冰天使金妍兒分別進佔第6、9及10位，前南韓總統朴槿惠位列第7位。