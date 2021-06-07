Reddot Optic鏡架 x 蔡司鏡片　「疫」中最型搭配

Reddot Optic紅點光學從世界各地搜羅各式頂級鏡框，配合蔡司的最強防護鏡片，為顧客打造獨一無二且高度護目的潮流配飾，絕對是「疫」中最型防護之選。（客戶提供）

【特約報道】對追求時尚的香港人來說，眼鏡已不單單是矯視工具，更是透露個人風格和品味的時尚單品。特別是疫情下口罩遮去半張臉，眼睛就成為了最重要的「門面」，

一副型格又時尚的眼鏡，不但能成為焦點，更可以成為病毒防護的防線。Reddot Optic紅點光學從世界各地搜羅各式頂級鏡框，以獨特的手作眼鏡作主打，其中不

乏限量版及專為貼合亞洲臉形設計的鏡框，配合蔡司的最強防護鏡片，為顧客打造獨一無二且高度護目的潮流配飾，絕對是「疫」中最型防護之選。

緊貼潮流 了解眼鏡時尚趨勢

眼鏡的設計和流行風格會隨着潮流的風向而改變，在Reddot Optic紅點光學負責鏡架採購的Vincent在行內有20年經驗，這次他會從時尚角度出發，為大家介紹一下來年的眼鏡潮流。

首先為大家介紹的是在日本炙手可熱的手作眼鏡品牌，由日本設計師丸山正宏創立的同名品牌MASAHIROMARUYAMA 丸山正宏，以「未完成の藝術」為設計理念，從不對稱、不完美角度審視美學，設計出別具特色的臉上藝術品，打破傳統，為佩戴者加上一份自我風格和品味。

另一方面，Vincent指美式復古鏡框亦是主流，流行「水晶」色調，例如透明、黃水晶等等。如果想在造型增加更多時尚的元素，可考慮淡彩色的鏡片，例如藍色、綠色、黃色等等。夏日炎炎，一副太陽眼鏡亦是不少人的時尚防護之選，鏡框以外，Vincent提到除了最常選擇的深灰色丶深綠色鏡片外，亦可加上Mirror Coat水銀鍍膜，配上度數，使用更方便，同時讓你擁有與眾不同的風格。

最強3重防護 護目同時防菌

眼鏡除了是個人的潮流配飾外，亦是眼睛的守護者。蔡司的最強防護鏡片既可阻擋日常生活中最常接觸的藍光和紫外線外，亦設有防病毒功能，成功取得德國、加拿大及中國的ISO抗病毒及細菌測試認證，可以成為防疫的一大幫手。

蔡司所有鏡片均備有防紫外線防護，就算清澈透明的鏡片都可以保護眼睛免受紫外線傷害，但如果進行長時間的戶外活動，建議佩戴防UV400的太陽眼鏡或變色眼鏡，阻擋強烈的陽光。另外，蔡司全新BlueGuard防藍光鏡片，可阻擋高達40%的潛在有害藍光，同時減低鏡片反光情況。最後「疫」中之選的蔡司AntiVirus防病毒鏡片，採用DuraVision AntiVirus Platinum鍍膜，可有效殺滅依附在鏡片上的病毒和細菌，成為抗疫好幫手。

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*如有任何爭議，Reddot紅點光學保留最終決定權