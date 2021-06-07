70年代名劇《雌虎雙雄》老牌男星Clarence Williams III離世

70年代憑美國動作劇集《雌虎雙雄》（The Mod Squad）臥底探員凌希斯一角走紅的老牌男星Clarence Williams III，上周五（4日）於洛杉磯住所中因結腸癌併發症離世，享年81歲。

Williams未拍劇前曾演過舞台劇，1965年曾獲東尼獎最佳話劇男主角提名。直至他接拍劇集《雌虎雙雄》才走紅，劇集於1968年於美國廣播公司（ABC）電視頻道首播並大受歡迎，劇集共播映5季直至1973年結束。劇集當年亦被TVB購入製作成配音劇，播映後亦大受歡迎。而劇中另一位主角老牌女星碧姬納頓（Peggy Lipton）亦於2019年5月同樣因結腸癌併發症離世，享年72歲。1999年劇集曾改編成電影《非常密探行動》，只可惜票房成績差。

除了拍劇之外，他亦拍過電影。其中包括與歌手Prince合作的《紫雨紅唇》（Purple Rain）、與賓艾佛力（Ben Affleck）合演的動作片《殺鹿遊戲》（Reindeer Games）等。