蚊出沒注意！施法解決煩惱

夏日，又是蚊子出沒的高峰時期，小黑蚊出動覓食，身為「食物」的我們當然不可以坐以待斃。事關蚊子不但煩人，又會搞到大家成身痕，還會增加傳播病毒的風險！不過防歸防，為了環境和家中毛孩、小孩的安全着想，最好都是選擇天然無害的驅蚊方式為佳。

食物驅蚊法

想有效驅蚊，家中已經有很多隨手可得的工具。

1.咖啡渣

灑在家中的角落，更可把其風乾後放進器皿燃燒，蚊子們會因為不喜歡咖啡渣的味道，因而不敢再靠近你家。

2.茶葉渣

將茶葉渣風乾後，亦可燃燒達到驅蚊效果，而檸檬皮、橘子皮、柚子皮等柑橘類的果皮，亦可於曬乾後用網袋或器皿裝起，放在家中角落，想加強效果可以將柚子皮剪成蚊香的形狀，烘乾後掛在通風口燃燒，同樣以其散發的香氣驅蚊。

3.檸檬汁

噴在窗邊甚至身軀，檸檬汁更有止痕的功效。

4.糖和白醋

把白沙糖溝水成為糖水，又或白醋放在空瓶中，然後放在家中的陰暗角落，就可以吸引蚊子們自投羅網，不過必須定期更換，以防引來其他的不速之客。

植物驅蚊法

不少植物因着本身獨特的香氣，都具有驅蚊的作用，亦同時可以綠化環境、清新空氣，而且天然可靠，一定沒有副作用。

1.薄荷

其獨特的香氣，正正是蚊子討厭的氣味，此外，迷迭香、菖蒲、香茅、薰衣草及天竺葵等植物，都能夠達到驅蚊的效果。

2.中藥驅蚊包

想要隨身攜帶或擺放的話，亦可以自製中藥驅蚊包，以丁香、艾葉、白芷、蘇葉、薄荷、石菖蒲、藿香和金銀花各10克，打碎後混合放進小布袋即可完成。

物品驅蚊法

想以最方便快捷的方式驅走蚊子，就要借助清潔用品幫手。

1.漂白水

把含氯的漂白水，加水以1：100的比例稀釋，然後擦拭家中的地方和物品。此外，把肥皂和洗衣粉搓出泡泡，然後與清水以1:1混合，便可吸引蚊子在此下蛋，因鹼性的環境不適宜蚊蟲生存，杜絕後患。

2.植物精油

當漂洗衣物時，可加入幾滴植物精油，亦可以稀釋後塗抹在皮膚上，謹記大部分的純精油都不能直接塗抹在皮膚上，會有灼傷皮膚的風險，一定要與底油混合稀釋後才可使用。能防蚊的精油分別有檸檬尤加利（檸檬桉）精油、薰衣草精油、天竺葵精油、檸檬草精油、貓薄荷精油、薄荷精油、廣藿香精油等。

最直接：驅蚊貼和蚊怕水

數到最直接方便的驅蚊方法，當然是使用驅蚊貼和蚊怕水。想用得安心，可考慮選用天然成分產品，Kat Lai Wellness的香薰抗疫蚊貼，糅合天然香薰及中草藥配方，成分全天然，不但有效驅蚊，其天然植物香氣還可以紓緩壓力，放鬆身心。