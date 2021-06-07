紅姑Baby混合體！ViuTV「謝嘉怡」性感腹肌任你睇

ViuTV唔少人女藝人都因為拍節目彈起，好似《美女郊遊遊》嘅沈殷怡同陳欣妍，喺鏡頭前着上三點式「Big胸」盪漾，吸盡大家眼球！而最近，又有位成功引起網民關注！佢就係今年只得21歲嘅兒童節目《快樂童盟》主持姚祖恩（JoJo R.）！擁有標緻面孔嘅佢係混血兒，名校瑪利諾修院學校出身，現正喺香港大學攻讀全球創意產業和藝術系學位除咗係港大中樂團及管弦樂團低音大提琴成員，仲係運動健將，網球、棍網球、田徑等都難唔倒佢，文武雙全嘅女仔問你點死？

Jojo其實早喺2018年中學畢業後做《快樂》主持，身高1米72嘅佢同時身兼模特兒，好好善用本錢，網民都讚佢似一代女神鍾楚紅（紅姑），仲有Angelababy（楊穎）嘅影子添！唔只咁，佢仲好似港姐冠軍謝嘉怡，大家覺得邊個索啲呢？

雖然佢係混血兒，但喺香港土生土長，社交網不時用廣東話字留言，夠晒貼地！當然唔少得海量靚相啦，當中不乏性感照，包括水着相，大騷Fit爆身材及腹肌，不過唔好意思喇，佢已經名花有主，仲喺網上公開戀情，趕絕狂蜂浪蝶，但絲毫不損人氣，出道幾年已有1.6萬粉絲，走勢凌厲，不過對比起謝嘉怡嘅8.8萬位追蹤者，依然輸成條街！