McLaren Artura　香港亮相

McLaren首款插電式混合動力超跑Artura，日前以左軚版身份香港現身和車迷見面。（方偉堅攝）

4個月前才作全球發表的McLaren Artura，日前以左軚版身份香港現身，先和車迷見面。

關於Artura，以下幾點你不能不知。

1/. Artura既是該品牌旗下首款插電式混合動力超跑，亦是首款採用全新MCLA輕量化碳纖單體底盤結構及首配E-diff電子差速器的型號，淨車重僅1,395kg。

2/. 搭載全新研發3.0L V6雙渦輪增壓引擎、電動馬達及7.4kWh 鋰離子電池，綜效馬力及扭力分別680ps及720Nm。值得一提是引擎最高轉速達8,500rpm。

3/. 全新8前速雙離合器波箱，專為Artura而開發，較以往的波箱短40mm，輕量化與密齒比兼備。在電馬達加持下，0-100km/h 、0-200km/h和0-300km/h分別僅需3秒、8.3秒和21.5秒。

4/. 備有Track、Sport、Comfort及Electric 4種駕駛模式，在純電模式下純電續航力為30km。

5/. 車載的鋰離子電池組，在燃油動力系統邊運作邊進行充電，亦可以標準EVSE電纜充電，約充2.5小時可補充8成電量。

6/.駕駛模式切換鍵中設在儀錶右側，與軚環距離僅不到一掌之距，只要持軚時稍張開手掌，手不離軚便可切換不同駕駛模式。

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