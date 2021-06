前港姐何依婷於新劇《十月初五的月光》首度做女主角,壓力相當大,因為夏天拍冬天戲,冷衫都要打孖上咁着,曾經一度熱到中暑,辛苦咗咁耐,套劇終於喺早前煞科,何依婷就趁住空檔去主題樂園鬆一鬆,佢昨日(6日)將遊玩嘅照片上載到社交網,戴住卡通耳仔頭箍嘅佢,表情非常可愛,少女味十足。佢更穿上一條短牛仔裙,大騷白滑美腿,佢留言叫粉絲:「Sunday,Enjoy the little things in life」好好享受星期日。