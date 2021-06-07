對號入座　入手啱Feel太陽眼鏡

踏入6月，真正迎來炎炎夏日的高溫考驗，衣着要盡量輕薄幫助身體降溫之外，一副可以抵擋猛烈陽光的太陽眼鏡亦絕不可少，否則太陽掛正頭上真係驚你行出街眼都打唔開！春夏季向來都係太陽眼鏡「旺季」，基本上不論係傳統眼鏡品牌，抑或高級時裝品牌都必定有大量新款太陽眼鏡推出，款式顏色千變萬化，最緊要揀到副啱你自己風格，咁就肯定可以戴得出色。

DITA作為潮流界長期人氣高企品牌，在設計總監Michael Castillo帶領下，除了打造出眾多備受追捧的視光眼鏡外，推出的太陽眼鏡亦同樣深受時裝迷愛戴。今季太陽眼鏡系列就大玩金屬細節，當中ALKAMX就利用不同色調鈦金屬帶出Two Tone效果，MODDICT則加入全新矛頭造型鏡腳細節；而MICRO-ROUND及SUBSYSTEM亦同樣於鏡圈位置着墨，分別加入幼坑紋外鏡圈連鏡橋及5mm立體壓紋鏡圈，讓整副鏡架外觀更富層次感，秉承DITA一貫細膩造工的品牌風格。

一直主打運動風格太陽眼鏡的OAKLEY，今年就特別打造出一款適合跑步、單車、高爾夫球及棒球等運動類別的全新太陽眼鏡OAKLEY ENCODER，設計顧及到佩戴者可能會與帽子及頭盔一同使用，因此採用獨特的漸進式包裹設計，可以提供最佳的覆蓋範圍及廣闊視野。加上配搭Prizm™鏡片，可以加強色彩對比，讓運動員於場上看到更多重要細節，同時鏡架更配備品牌專利的Unobtainium®及O-Matter™物料，即使進行運動期間亦不易下滑。獨特的鏡邊切口（亞洲版獨有設計）專為亞洲人面形而設，大大增加佩戴時的舒適性。

由Francesco Ragazzi主理的潮流品牌Palm Angels，服飾都是以大膽設計去衝擊眼球，今個春夏系列品牌就發布了首個太陽眼鏡系列，設計亦貫徹此品牌個性。兩款同樣以醋酸纖維板材打造的鏡款分別名為PALM及ANGEL，均配上厚實的粗鏡臂。不過前者在鏡框與鏡臂連接位置刻意造成不同的粗度，其差異成為鏡款的一大注目細節；而後者的鏡臂外側就有放大版的哥德字體「Palm」，明目張膽方式展現其搖滾態度。

意大利時裝品牌Salvatore Ferragamo今季推出的太陽眼鏡設計就散發現代風格，其中SF276S鏡框上半以採用粗身的醋酸纖維板材打造，下半則配上金屬窄邊，形成上闊下窄的強烈對比，為傳統「眉鏡」帶來嶄新演繹。另一款SF1011S看似用上平常不過的圓潤線條設計，但其實重點落在鏡框兩邊頂角位置的外露結構，醋酸纖維板材與金屬邊巧妙結合，完全凸顯品牌熟練的精湛工藝。

今季MCM首次推出兩款全新運動風格的太陽眼鏡，704SL及705SL分別採用方形及幾何形的鏡框設計，配上挺直鏡臂洋溢濃厚運動氣息。鏡臂位置更飾有品牌標誌性Visetos經典圖案，簡潔直接地彰顯其品味個性，而鏡臂末端亦有加入鏤空細節，豐富了整款鏡框的線條美感。