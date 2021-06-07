籮霸X蝙蝠俠有運行？「情場黑仔王」珍妮花露柏絲愛上幾多個人渣？

美國天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）近期與分手17年的影星未婚夫賓艾佛力（Ben Affleck）「世紀復合」，回顧「籮霸」多年來的情路，的確波折重重遇上過唔少「渣男」。唔通真係「一世人流流長，總會愛上幾個人渣」？！

前夫為錢爆料

「籮霸」曾先後結過3次婚，首任老公是古巴裔餐廳侍應Ojani Noa，於1997年結為夫婦。只可惜他們的婚姻僅維持1年。2007年，有出版社出動8700萬港元酬勞找來Ojani、珍妮花另一前夫Cris Judd及舞蹈員前男友Casper Smart合作一齊出書爆料，3人為錢答應即令珍妮花嬲爆，及後她入稟成功阻止前度出書爆料。

連環遇上偷食男

「籮霸」與多位圈中人拍拖，其中包括饒舌天王Diddy！他們1999年因合作而結識並繼而撻着，但最終男方因偷食而導致兩年後分手。「籮霸」於2003年受訪時曾承認Diddy對她不忠：「佢冇斷正俾我，我只係知道佢（偷食）。」雖然因偷食而導致分手，但他們分手後仍保持好友關係，而Diddy不時於社交網站分享舊合照來懷緬呢段「逝去感情」。

除了Diddy之外，「籮霸」人生中亦遇過唔少偷食「渣男」。其中傷得最深，必定是前未婚夫Alex Rodriguez（A-Rod）！她與前棒球巨星A-Rod於2017年拍拖，拍拖兩年後男方向她求婚成功。原本兩人計劃於去年在意大利舉行婚禮，但唔知係咪天意，最終因疫情而令婚禮暫緩。正當大家都以為她今次第4度嫁得成之際，今年3月就傳出他們分手的消息，分手原因有傳是與A-Rod跟視星Madison LeCroy私下調情有關！

與「蝙蝠俠」世紀復合

經過「愛情重傷」後，「籮霸」重新振作與分手17年的影星賓艾佛力復合！他們近日經常被傳媒影到出雙入對。兩人2002年因合拍電影《愛情標錯心》（Gigli）而戲假情真，並於同年11月訂婚。但最終兩年後宣布分手。但估唔到是2人竟然各自經歷一段婚姻後可以復合！不過男方於上一段婚姻期間曾有偷食保姆前科，所以唔知今次與珍妮花能否長久？