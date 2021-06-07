靈感煮意︰【回答讀者環節】麵粉篇

《靈感煮意》拍攝6年，至今合共293個食譜，經常收到讀者有關烘焙上的幾個問題，第一個常問的就是麵粉，今集我將為大家解答。

市面上的麵粉，常以低筋、中筋、高筋、全麥去分類，亦經常聽到人說：做曲奇和蛋糕應用低筋、麵包則用高筋，這個說法是否全對？其實未必，就以蛋糕為例，日式的「長崎蛋糕」，所用的是高筋麵粉，目的是要鞏固蛋糕在焗後的形狀；歐式的Rich Bread，即在麵糰加入雞蛋、牛油、糖的，亦會用上中筋麵粉，有些麵種更會使用低筋，以保持麵包在焗後保持輕身鬆軟。可想而知，先前的講法未必是絕對，完全要看食譜設計者。所以，日後做別人的食譜時，最好跟從指示，確保能做出設計者想給你的口感和味道。

想看更詳細的解答，立即上《東網繽Fun星網》收看今集的《靈感煮意》啦！而下一集我將會講的，將會是發粉和梳打粉，記得逢星期一回來啊！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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