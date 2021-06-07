【文青注意】兩大國際藝術展　齊齊本地開花

香港早就不是文化沙漠了，近年不止藝廊、博物館處處，更舉辦愈來愈多大型藝術展覽，如畫展、攝影展、藝術展等，形形色色的藝術風格一應俱全，連文青都以幾何式遞增！以6月為例，便先後有兩個跨越國際的展覽在港竹舉行，啱晒文藝愛好者及一眾文青去觀賞及打卡啦！

展超現實主義作品

相信大家都聽過超現實主義，但究竟是甚麼，相信沒有多少人知道，想親身了解這場由法國開始的文化運動？是時候到香港藝術館一轉，「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」帶來巴黎龐比度中心收藏的超現實主義藝術家傑作，並以神話為策展主軸，貫穿整個超現實主義的發展歷程，闡釋這個時期的重要發展歷史和美學，讓大家認識這場充滿天馬行空的意象、夢幻奇異並影響深遠的藝術運動，真係巴黎就在尖沙咀啦！

一系列藝術體驗活動

對鍾情表演藝術的觀眾而言，年度盛事香港藝術節絕對能讓大家飽嘗眼福。當中的香港藝術節@大館，為第49屆香港藝術節的節目之一，將在6月12至20日，並於網上及大館現場雙軌舉行，大家可留在家中欣賞近百位本地及國際藝術家，精心打造的一系列沉浸式藝術體驗活動，例如互動裝置、環境藝術創作、快閃演出及實時連綫即興互動等，到時可以免費參與，讓你在虛擬與真實間往返，享受一個「遠在…咫尺」的藝術體驗。