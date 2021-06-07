許廷鏗自嘲舊派愛煲電話粥　盧慧敏最愛同Ian鑽研...

歌手許廷鏗（Alfred）及混血索模盧慧敏（Amy）為手機品牌拍攝宣傳照，二人雖然是首次合作，但拍攝時表現合拍及自然，還不時扮出盞鬼趣怪表情。Alfred曾說想到台灣發展，問到會否擔心更少時間陪伴家人，他表示如今科技的發達，並不擔心因到外地發展而與家人朋友生疏，但自嘲舊派，雖然會用通訊軟件與家人朋友溝通，但始終缺少了情感語氣，因此很喜歡「煲電話粥」直接對話。他又重申自己沒有打算放棄香港市場，只是單純希望繼續做好音樂、增值自己，把在香港累積到的經驗和作品與台灣大眾分享，也期望把台灣元素帶回香港與歌迷「開心Share」。

至於Amy稱仍未習慣演員身分，她一有機會便與男友陳卓賢（Ian）及朋友鑽研演技，並期待能多一點拍劇機會，嘗試不同角色，問到最想挑戰甚麼類型的劇集或電影，她笑稱比起純愛系列更想挑戰愛情懸疑片，因為故事性比較強和豐富，又較多面向。而在拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》時多得兩位好拍檔Ian和黃定謙，知道她的弱點在哪而在拍攝過程中一直給予無限關心和意見，所以有機會能與相熟的人拍愛情懸疑片也不錯。