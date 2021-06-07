新錶賀經典　翻轉90周年

世界上好多驚世巨作，最初都只是在一個毫無計算的情況下誕生，出色作品經歷時間沉澱往往就能成就出經典雋永設計。積家（Jaeger-LeCoultre）於90年前推出的Reverso翻轉系列腕錶，巧妙設計原先只是為了在激烈的馬球比賽中保護球員的腕錶錶面，在其面世的頭60年內，設計亦並無加入任何複雜機械功能，Reverso翻轉系列腕錶仍然是只提供時間顯示的簡約腕錶。直到誕生60周年，積家才帶來變革，推出配備動力儲存及日期顯示的Reverso Soixantieme腕錶作為60周年紀念，透過藍寶石水晶玻璃底蓋，將複雜機芯呈現眼前。自此積家亦不斷為這枚代表作注入更多精湛工藝，衍生出不同演繹。

今年，為慶祝Reverso翻轉系列腕錶誕生90周年，積家帶來全新Reverso Tribute Nonantieme腕錶。正面錶盤採用經典裝飾刻紋玫瑰金錶殼，配搭太陽放射狀飾紋錶盤，12時位置有以玫瑰金絲圍繞的日期顯示，6時位置則有結合月相顯示的小秒盤，展現出優雅的美學特色。翻轉後的背面錶盤採用兩個大小不一的圓形視窗，上下排列呈「8」字形，上方的小視窗為數字式半跳時的小時顯示，是Reverso翻轉系列腕錶首次出現此複雜功能；下方的大視窗則為轉盤式分鐘顯示，轉盤上半部被藍色漆面夾板遮蓋，夾板上更有金色星星營造夜空感覺；而中央小圓環所鑲貼的金色太陽及月亮，會隨着分秒飛逝緩緩越過地平線顯示晝夜更替，地平線下的太陽放射狀飾紋背景上則綴有「JL」標誌。

此90周年紀念之作與所有Reverso翻轉系列複雜功能腕錶一樣，同樣搭載由積家工程師特別研發的全新826型手動上鏈機械機芯。此機芯由230枚零件組成，可以同時為腕錶正、反兩面錶盤時間顯示提供42小時動力儲存，全球限量發行190枚，腕錶底蓋亦有鐫刻上「Limited Edition One of 190」字樣，大大提升這枚瑰寶的收藏價值。