避談開公司投資金額　謝安琪簽老公做「柴可夫」

謝安琪（Kay）自資成立唱片公司「淺白本部」，Kay回覆東網親自解構，她指公司名出自一句她喜歡的詩句「李花淺白開自好」，意思是「按照自己的節奏，也是一種自然美好的意向」， Kay說：「現時的工作心態也大概如此，希望可以隨心一點，由於是自資公司，團隊比較小，凡事自己親力親為，工作量也不少，但我也很享受現時的工作模式，對於作品的水準，我也很着緊。」

問到是否投資了多少成立唱片公司？她說：「投資的數字不說了，因為其實也不是重點，反而是投入的心機和時間為我帶來很多滿足感。」作為唱片公司老闆娘，她可會考慮簽老公張繼聰加以力捧？她說：「我已經簽咗佢做我嘅御用柴可夫。」

主打歌《離不開》，由她一手包辦曲詞編監，問到籌備過程艱辛嗎？她說：「今次的MV，由創作概念到團隊各單位的挑選邀請以至各項拍攝細節，都是由自己主導。雖然不是第一次主理自己的作品，但身兼這麼多崗位，的確是第一次。過程中有艱辛的地方，所以亦很感激我的團隊給予我很體貼的支持和尊重。單曲MV昨晚發布了，樂迷正面的回應令我們製作隊上下都非常振奮。」她特別感激導演李刀拿、MV男主角柯煒林及小提琴演奏家李智勝，大家一起經歷了這首歌的製作歷程。

她說：「製作過程中，常常在錄音室碰到周國賢、高佬和其他初出道時認識的老朋友，而張繼聰也有好幾次陪我通宵在錄音室工作。大家這樣碰頭，令我回憶起剛入行的時候，我們也是談天說地談音樂，想不到這麼多年後，我們最快樂的，仍是這樣玩音樂和分享音樂，看着大家還是很用心製作自己喜歡的作品，這也是非常感動的。」

昨晚（6日）她開網上直播，老友周國賢「亂入」問到知否方大同拍拖，搞到她抱頭不知所措，非常爆笑，Kay笑說：「嚇死寶寶，佢成日亂咁講，好在大家都知道佢真係亂講。」